El Salvador de Bukele deja al FMI con la 'boca abierta' y admite que la economía está despegando mucho más rápido de lo que creían

La economía de El Salvador está despegando y con mucha más fuerza de lo que se preveía. Hasta ahora, Nayib Bukele, presidente del pequeño país de América Central había logrado convertir a esta economía en uno de los lugares más seguros de América. Ahora, tras varios años de un crecimiento económico mediocre, dado el nivel de desarrollo del país (las economías de ingresos medios suelen crecer a tasas altas), la actividad empieza a despegar con una fuerza que ha sorprendido al propio Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y esto es totalmente normal y humano, se ha dado siempre cuando un país se convierte en un estado fallido aparece una mayoria de personas que añoran los tiempos de la dictadura ya que vivían mejor. Sin libertad de movimientos, de expresión, etc. pero su dia a dia era mucho mejor.
Mientras tanto en nuestro país:
“Quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”
¿Por qué no se escucha cuando hablan de Bukele?
Y cuando el Nayib empiece a meter oposición en el CECOT sin ningún tipo de garantía procesal "oh cielos no podía saberse"
El Salvador ha pasado de ser uno de los paises mas violentos del mundo, a ser uno de los mas seguros, en menos de una década. Bukele es el perfecto ejemplo de que se puede combatir a los grupos violentos con voluntad.