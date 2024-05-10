edición general
El Salvador de Bukele deja al FMI con la 'boca abierta' y admite que la economía está despegando mucho más rápido de lo que creían

La economía de El Salvador está despegando y con mucha más fuerza de lo que se preveía. Hasta ahora, Nayib Bukele, presidente del pequeño país de América Central había logrado convertir a esta economía en uno de los lugares más seguros de América. Ahora, tras varios años de un crecimiento económico mediocre, dado el nivel de desarrollo del país (las economías de ingresos medios suelen crecer a tasas altas), la actividad empieza a despegar con una fuerza que ha sorprendido al propio Fondo Monetario Internacional (FMI).

8 comentarios
alfre2 #4 alfre2
Dictador cool. Hay un póster de Bukele en la habitación de todo fachapobre, o la habitación está incompleta.
bigmat #8 bigmat
#4 Si acabas viviendo en un país donde cada dia estas extorsionado, amenazado, con posibilidades reales de ser agredido o muerto, durante años.....ya te digo que tu y yo acabamos besando los pies de un Franco o un Hitler sin el menor asco, por muy malo que fueran.

Y esto es totalmente normal y humano, se ha dado siempre cuando un país se convierte en un estado fallido aparece una mayoria de personas que añoran los tiempos de la dictadura ya que vivían mejor. Sin libertad de movimientos, de expresión, etc. pero su dia a dia era mucho mejor.
bigmat #5 bigmat
No se podía saber, era imposible de imaginar que si quitabas de las calles miles de peligrosos delincuentes a todos los demás les iba a ir mucho mejor.

Mientras tanto en nuestro país:

www.elespanol.com/espana/tribunales/20240510/espana-deniega-entrega-pa
#3 chavi
Viniendo de "eleconomista" lo más probable es que todos los datos que ofrezca estén mal. ¿ No hay otras fuentes ?
#1 ldoes
Cómo era eso que repiten los liberratas?

“Quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”

¿Por qué no se escucha cuando hablan de Bukele?
#2 Luiskelele
#1 te aseguro que la inmensa mayoría de salvadoreños son ahora infinitamente más libres (y seguros) que cuando las maras campaban a sus anchas.
#7 ldoes *
#2 Excepto el que está encarcelado sin ningún motivo soportando torturas en el CECOT, pero ese nos la suda.

Y cuando el Nayib empiece a meter oposición en el CECOT sin ningún tipo de garantía procesal "oh cielos no podía saberse"
#6 pozz
Antes con las maras sueltas, nadie en su sano juicio invertia en negocios, la extorsión era el pan de cada dia... ahora sin esos hijo putas sueltos, se ponen las condiciones para poder prosperar y progresar en todos los sentidos.
El Salvador ha pasado de ser uno de los paises mas violentos del mundo, a ser uno de los mas seguros, en menos de una década. Bukele es el perfecto ejemplo de que se puede combatir a los grupos violentos con voluntad.
