El Salvador de Bukele deja al FMI con la 'boca abierta' y admite que la economía está despegando mucho más rápido de lo que creían

La economía de El Salvador está despegando y con mucha más fuerza de lo que se preveía. Hasta ahora, Nayib Bukele, presidente del pequeño país de América Central había logrado convertir a esta economía en uno de los lugares más seguros de América. Ahora, tras varios años de un crecimiento económico mediocre, dado el nivel de desarrollo del país (las economías de ingresos medios suelen crecer a tasas altas), la actividad empieza a despegar con una fuerza que ha sorprendido al propio Fondo Monetario Internacional (FMI).