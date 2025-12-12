Salomé Saqué: «Querer vivir en una democracia ya es ser antifascista»

La periodista y politóloga francesa publica en español su ensayo ‘Resistir’, un manual para comprender las claves del éxito de la extrema derecha y una llamada de alerta para pararla antes de que sea demasiado tarde.
"Mi objetivo no es edulcorar la definición del antifascismo, sino mostrar que defender la democracia es algo que concierne al mayor número posible de personas. Mañana cualquiera podría ser calificado de «terrorista» simplemente por oponerse a una deriva autoritaria..."
Por eso es muy importante no minar la democracia, desgraciadamente se está debilitando su estructura demasiado con el visto bueno de muchos ciudadanos.