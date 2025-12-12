edición general
Salomé Saqué: «Querer vivir en una democracia ya es ser antifascista»

La periodista y politóloga francesa publica en español su ensayo ‘Resistir’, un manual para comprender las claves del éxito de la extrema derecha y una llamada de alerta para pararla antes de que sea demasiado tarde.

| etiquetas: fascismo , ultraderecha , democracia , guerra cultural , medios , periodismo
8 comentarios
Mimaus #2 Mimaus
Muy buen artículo
"Mi objetivo no es edulcorar la definición del antifascismo, sino mostrar que defender la democracia es algo que concierne al mayor número posible de personas. Mañana cualquiera podría ser calificado de «terrorista» simplemente por oponerse a una deriva autoritaria..."
1
#6 rbrn
#2 Esto es clave.

Mañana cualquiera podría ser calificado de «terrorista» simplemente por oponerse a una deriva autoritaria.

Por eso es muy importante no minar la democracia, desgraciadamente se está debilitando su estructura demasiado con el visto bueno de muchos ciudadanos.
0
lonnegan #4 lonnegan
Vivimos tiempos en los que decir obviedades es necesario. Así están las cosas.
0
ElBeaver #8 ElBeaver
#7, pues bien que comentaste
0
ElBeaver #1 ElBeaver
exin castillos y sus cruzadas miopes
0
Mimaus #3 Mimaus
#1 entiendo que sufres bastante de miopía.
0
ElBeaver #5 ElBeaver
#3 ¿Eres amigo del apologista fascista de Exin Castillos?
0
Mimaus #7 Mimaus
#5 ni se de quién hablas ni me importa.
0

