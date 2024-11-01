edición general
"Salí de Venezuela buscando el American Dream y acabé encontrando el sueño español en Madrid"

"Salí de Venezuela buscando el American Dream y acabé encontrando el sueño español en Madrid"

La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump. Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.

Comentarios destacados:    
mecheroconluz #20 mecheroconluz
¿Y por qué ha venido a vivir a un régimen social-comunista bolivariano? ¿No se ha enterado que hay okupas detrás de los setos aguardando el momento en que salga de su casa para ocuparla para siempre pidiendo una pizza?
3 K 46
#6 luckyy
Espero que no vengas a hacer de este país un país más fascista
6 K 31
plutanasio #7 plutanasio
#6 si ha visto el vídeo de monedero bailando en Venezuela en las elecciones, a podemos precisamente no creo que vote cuando obtenga la nacionalidad xD xD
4 K 76
Pertinax #21 Pertinax *
#7 O a Irene pidiendo respetar resultados de elecciones escondidos. No esperan que el éxodo les haga la ola, de ahí la indignación cada vez que un caraqueño pisa la península.
0 K 19
Pertinax #14 Pertinax
#6 Así que esta chica es fascista. También. ¿Tú te lees?
3 K 40
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro
Fue a USA a por trabajo... y le comieron lo de abajo
2 K 28
#22 NanakiXIII *
#9 Si lees el artículo verás que a la mujer se le exigía tener un sueldo ya de más de 2.000€ al mes, registro como autónoma, un seguro sanitario y la garantía de teletrabajo. Por eso se le da la residencia temporal durante tres años a cancelar si los requerimientos dejan de cumplirse. No es por ser venezolana. Es por reunir un mínimo económico y de sostenibilidad vital que garantice que esa persona puede vivir sin problemas en España.

Dudo que ninguna de esas 400 personas de Badalona reúnan esos requisitos. No es por ser ni africanos, ni americanos. Pero es más sencillo repartir el carnet de racista en vez de el del sentido común.
1 K 26
Pertinax #19 Pertinax *
#18 Exigir el cumplimiento de la ley no es discriminar. Y no insistas, con los brasileiros blancos o los andorranos fucsias la exigencia es la misma.
0 K 19
Pertinax #1 Pertinax *
Si algo tenemos bueno son todas estas iniciativas para proteger a ciudadanos de países hermanos. Ley de Nietos, Ley de Extranjería con condiciones especiales para estos, homologaciones de títulos... debemos sentirnos orgullosos.
0 K 19
#2 encurtido
#1 Pero la otra lectura es que a España no se emigra por preferencia, sino porque es fácil obtener residencia / nacionalidad.
0 K 7
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell *
#1 ¿Y ahora cómo se lo explicamos a los de Badalona? :-/
1 K 35
Pertinax #4 Pertinax *
#3 A los de Badalona habría que ofrecerles una solución habitacional mientras se tramita su repatriación, a no ser que antes consiguiese valerse por sí mismos y entrasen en los supuestos legales para permitir su residencia y, en el futuro, su nacionalización.
0 K 19
Nachodemieres #9 Nachodemieres
#4 O sea que como son africanos albergue a la espera de deportación o explotación sin papeles mientras aprenden el idioma verdad? mientras a los hispanos todas las facilidades (que lo veo estupendo). Vaya tufo que deja tu comentario es tremendo pero la realidad de lo que piensa la mayoría aunque sea en silencio.
1 K 10
Pertinax #10 Pertinax *
#9 No por ser africanos. Eso lo has dicho tú. Exactamente lo mismo pido para un británico, o un canadiense, por poner dos ejemplos. No veo qué tiene de malo beneficiar la inmigración de gente con la que compartimos antepasados, muchas veces recientes. Es facha supongo.
0 K 19
Nachodemieres #12 Nachodemieres
#10 Es clasista, aprofobo y racista efectivamente. Si eres facha no lo sé pero coincides con ellos en uno de sus principios fundamentales.
1 K 10
Pertinax #13 Pertinax
#12 Las razas humanas no existen. Para todo lo demás, relee mi comentario anterior.
0 K 19
Nachodemieres #15 Nachodemieres *
#13 Si las razas y clases no existen en el pensamiento de la gente dime un derecho humano que conlleve privilegiar una procedencia. Otra cosa será que las medidas a implementar para su integración sean más costosas, diferentes o complicadas.
1 K 10
Pertinax #16 Pertinax *
#15 ¿Qué derecho humano contradice el privilegiar a antiguos españoles, muchos de cuyos antepasados se vieron obligados a huir del fascismo de su país?
0 K 19
Nachodemieres #18 Nachodemieres
#16 Ninguno, estoy a favor de hacerlo. Pero cual es el motivo para discriminar como se hace a los africanos y negros.
1 K 10
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#3 Cierra la noticia, que la posicionas, lo ven, vienen nos tiran de nuestras casas y barrios subiendo los precios, esto es un atentado, terrorismo, genocidio
0 K 20
#17 NoMeVeas *
En fin, porque será que no me sorprenderá lo que esta mujer vota... (si es que puede votar)
1 K 18
#5 fillodebreoganhn
O único soño español é a siesta.
0 K 6

