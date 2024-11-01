edición general
11 meneos
82 clics
Los salarios en España llevan estancados 30 años

Los salarios en España llevan estancados 30 años

Esto explica el empobrecimiento general que padece el español medio. Paralelamente el sector público, que no se rige por factores de productividad, rentabilidad y competitividad, se desmarca con salarios un 44% más altos.

| etiquetas: empobrecimiento , españoles , salarios estancados
9 2 4 K 55 actualidad
24 comentarios
9 2 4 K 55 actualidad
Kantinero #4 Kantinero
No pasa nada, los sondeos dan ganadores a PP/VOX, ya veréis como estos los suben

Al menos los suyos.
2 K 33
ostiayajoder #13 ostiayajoder
#4 Nadie espera q nada mejore con Vox.

Solo es por joder a los putos rojos.
0 K 9
Kantinero #15 Kantinero
#13 Solo es por joder a los putos rojos.
En muchos casos así es, aunque se jodan ellos también.

Como el soldado aquel que estaba enfadado con el capitán: Ahora no como y que se joda mi capitán
2 K 30
ostiayajoder #18 ostiayajoder
#16 hablo de la noticia, entradilla y titular, nonde ti...

La noticoa tuene tufo a sensacionalista q echa para atras.
1 K 29
Findeton #19 Findeton *
#18 Lo cierto es que en bruto (real, descontando inflación) puede que ganes igual, pero los impuestos han subido y la vivienda es más inalcanzable. Porque ya sabemos que la inflación la miden como les interesa, no cómo realmente afecta a la gente, y que en el IPC no entra el aumento de impuestos.
0 K 10
Findeton #2 Findeton
No puede ser, si me han dicho que España va como un cohete.
2 K 27
ostiayajoder #3 ostiayajoder
#2 toma, para q no llores.  media
1 K 20
woody_alien #7 woody_alien
#3 Este es mas divertido  media
0 K 12
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#7 esta subiendo el salario mas frecuente??? Me alegro.
1 K 20
Findeton #8 Findeton
#3 Ahora réstale la inflación.
0 K 10
ostiayajoder #11 ostiayajoder *
#8 maravilloso.

Entonces donde esta el empobrecimiento si cobramos lo mismo + la inflaccion????????

Lo dicho: Sensacionalista. Es q apestaba fuerte de lejos....
1 K 20
Findeton #16 Findeton
#11 Yo no he hablado de empobrecimiento aquí, es más bien estancamiento.
0 K 10
ostiayajoder #17 ostiayajoder
#9 en españa de 22 a 28k

En alemania, de 43 a 61 en el mismo periodo

Calculo rapido: si españa hibiera empezado como alemania (43) habria acabado en 56.... no parece tan diferente
0 K 9
Findeton #20 Findeton
#17 Ahora compara con EEUU. Europa en general es un museo.
1 K 17
Natxelas_V #24 Natxelas_V
#17 Ya. Pero confirma que somos pobres.
0 K 7
Kantinero #6 Kantinero *
#2 Tu mejor pasate por aqui: www.meneame.net/story/estados-unidos-quiere-instalarse-tierra-fuego-ba y ayudale a Milei a empaquetar Tierra de Fuego
Acuérdate de ponerle un lacito
0 K 10
#14 Nusku
#6 Desde que la última remesa de cacahuetes argentinos le llegó caducado decidió dejarlo.
0 K 10
Findeton #21 Findeton
#6 ¿Qué tiene que ver con esta noticia? ¿O es un ataque ad-hominem y ya está?
0 K 10
Kantinero #23 Kantinero
#21 Ataque?

Es porque en muchas noticias de Argentina Milei pareces protagonista y en otras curiosamente no apareces aunque andes cerca
0 K 10
MiguelDeUnamano #22 MiguelDeUnamano
¿Y el problema es cuál exactamente? Si los trabajadores quieren mejorar sus condiciones tienen herramientas a su disposición. Si no te suben el sueldo, pues habrá que partirse la cara (figuradamente) con los empresarios en las negociaciones de los convenios y hacer huelga si no aceptan las mejoras.

Lo que es una mierda sensacionalista es soltar "salarios estancados" y no entrar en el tema de las negociaciones colectivas. Claro que cuando vienen de un sector que criminaliza cada…   » ver todo el comentario
0 K 16
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Esta noticia canta a 'me estas ocultando datos' de una manera terrible.
0 K 9
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Muy joven hay q ser para decir q ahora se cobra igual q hace 30 años.
0 K 9
#10 Nastar
30 no se, pero que hay gente (senior) entrando en curros por menos de lo que yo cobraba de administrativo en 2010 os lo puedo confirmar....
0 K 7

menéame