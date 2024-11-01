Los salarios en España llevan estancados 30 años

Esto explica el empobrecimiento general que padece el español medio. Paralelamente el sector público, que no se rige por factores de productividad, rentabilidad y competitividad, se desmarca con salarios un 44% más altos.
Al menos los suyos.
Solo es por joder a los putos rojos.
En muchos casos así es, aunque se jodan ellos también.
Como el soldado aquel que estaba enfadado con el capitán: Ahora no como y que se joda mi capitán
La noticoa tuene tufo a sensacionalista q echa para atras.
Entonces donde esta el empobrecimiento si cobramos lo mismo + la inflaccion????????
Lo dicho: Sensacionalista. Es q apestaba fuerte de lejos....
En alemania, de 43 a 61 en el mismo periodo
Calculo rapido: si españa hibiera empezado como alemania (43) habria acabado en 56.... no parece tan diferente
Acuérdate de ponerle un lacito
Es porque en muchas noticias de Argentina Milei pareces protagonista y en otras curiosamente no apareces aunque andes cerca
Lo que es una mierda sensacionalista es soltar "salarios estancados" y no entrar en el tema de las negociaciones colectivas. Claro que cuando vienen de un sector que criminaliza cada… » ver todo el comentario