Estados Unidos quiere instalarse en Tierra del Fuego: base naval integrada con Argentina, visita de legisladores y geopolítica

Estados Unidos quiere instalarse en Tierra del Fuego: base naval integrada con Argentina, visita de legisladores y geopolítica

Vía personal civil y militar, la nación que gobierna Donald Trump viene efectuando visitas constantes a Tierra del Fuego. Recientemente, una misión de congresistas mantuvo reuniones para negociar acuerdos mineros. El aparato militar de Estados Unidos busca hacerse con muelles para desplegar submarinos en la zona del Atlántico Sur. Controversia por el puerto de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego.

Supercinexin #2 Supercinexin
Directamente que quiten el Gobierno de Argentina y que traspasen el mando a Washington. Ese sí sería un gran ahorro para la economía argentina.
Findeton #5 Findeton
#2 No, porque Milei es mucho mejor que Trump, por ejemplo a la hora de recortar y eliminar déficits.
Kantinero #7 Kantinero *
#5 Igual tienes que cambiar de ciudadanía, bueno da igual, en la derecha la patria solo es una pose, además vendible
Findeton #9 Findeton
#7 Patria y estado son cosas diferentes.
Kantinero #11 Kantinero
#9 cuando el trasfondo es la pasta da igual
Findeton #12 Findeton
#11 La mejor pasta, carbonara.
rogerius #3 rogerius
Pero, oiga, Trump… que eso ya no es el Hemisferio Occidental. :troll:
devilinside #8 devilinside *
#3 ¿Cómo que no? Al ladito de Groenlandia que está. Aunque yo si fuera Milei le hubiera regalado los terrenos de la base naval en las Falklands
rogerius #10 rogerius *
#8 Al ladico justo. Paso por delante cada día en mi bici, de camino al teletrabajo. :troll: Estaría bueno ver qué dirían los UKanglos.
Findeton #13 Findeton
#3 Si ambos países están de acuerdo, ¿cuál es el problema? Venezuela por ejemplo tenía 32 guardias cubanos protegiendo a Maduro e incluso una ministra cubana.
Kantinero #4 Kantinero
Les esta bien empleado por gilipollas...
Conociendo nuestras derechas a ver que pasa aqui cuando ganen PP/ Vox, teniendo a USA y Alemania mirando de reojo a Canarias y Mallorca
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Así defendiendo La Argentina!!!
Putos vende patrias.
devilinside #6 devilinside
#1 Hagamos Argentina Shiquita
