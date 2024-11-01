Estados Unidos quiere instalarse en Tierra del Fuego: base naval integrada con Argentina, visita de legisladores y geopolítica

Vía personal civil y militar, la nación que gobierna Donald Trump viene efectuando visitas constantes a Tierra del Fuego. Recientemente, una misión de congresistas mantuvo reuniones para negociar acuerdos mineros. El aparato militar de Estados Unidos busca hacerse con muelles para desplegar submarinos en la zona del Atlántico Sur. Controversia por el puerto de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego.