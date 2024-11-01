El salario medio sube en un 5%, pero uno de cada tres españoles cobra menos de 1.500 euros

El salario medio en España se incrementó en 2024 un 5% hasta alcanzar cifras cercanas a los 2.400 euros, 112,6 más que en el ejercicio anterior. Así lo reflejan los últimos datos publicados en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
A ver si los astroturferos de ultraderecha que vienen a echar mierda aquí se han vuelto todos marxistas.
Lo estamos viendo muy claro en el juicio al fiscal general, pero no aprendemos, seguimos trayéndolos a este foro.
Y les obligaban a trabajar 60 horas por un mendrugo de pan.
No, aplicaba el convenio de ámbito superior.
Vaya forma de manipular
Cuando no había acuerdo en los convenios tras la reforma de Rajoy (que estableció la pérdida de vigencia del convenio si no se renovaba en un plazo), se aplicaba un convenio de ámbito superior. Si pasaba un año desde el vencimiento y no se llegaba a un nuevo acuerdo, el convenio anterior
… » ver todo el comentario
En una época con 6 millones de parados.
y cargarse casi la mitad de la indemnización por despido.
Espera... Ha recuperado la Yoli la indemnización original???