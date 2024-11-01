·
2024-11-01
Casi 2 millones de personas cobran menos de 1.070 euros mientras el salario medio se dispara
Subió un 5% en 2024, hasta los 2.385,6 €, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006 | El salario mediano ha aumentado 320 euros desde 2019
|
etiquetas
:
empleo
,
salario medio
,
mileuristas
7
2
2
K
59
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
HeilHynkel
Se dispara ... el fatxapobre piensa que 320 euros es disparar el sueldo.
Os recuerdo que al Urdanga le pagan 25K al mes para que no abra la boca. Eso sí es un sueldo guapo (y no comparo con gente que gana millones)
6
K
47
#6
antesdarle
#2
y aunque fuera neto esos 2385 te da para vivir en una gran ciudad pero sin ningún lujo.
0
K
8
#7
HeilHynkel
*
#6
Conozco gente que gana menos que esos 2.385. Si son dos y tienes la casa medio pagada, alcanza, pero sin tontás.
0
K
20
#9
Dragstat
#6
sin los lujos de tener que pagar un alquiler o tener hijos por ejemplo.
0
K
20
#4
Atusateelpelo
*
Igual no has leido bien pero el sueldo medio dice que es de 2.385,6 €, no de 1385€.
Edit: Anda, resulta que
#_2
me tiene en ignore. Entonces seguro que no es que haya leido mal sino que hace una interpretacion interesada y no le gusta que le corrijan...
1
K
25
#10
Macnulti_reencarnado
El gobierno del pueblo, de los trabajadores, de las clases más desfavorecidas.
0
K
7
#1
Ultron
*
Habla de salario bruto.
A saber en qué se quedan, porque, si no me equivoco, si son más de 12.000 brutos anuales, que en este caso lo serían, tendrán que hacer declaración.
0
K
7
#3
antesdarle
#1
es 22.000 con un único pagador o si tienes varios a partir de los 15.000 y pico (algo que nunca he entendido)
2
K
29
#8
Ultron
#5
#3
Gracias, no sé porque, tenía entendido que eran 12.000.
1
K
15
#5
yoma
#1
No, el mínimo para la declaración de la renta se aumenta en este ejercicio de ser de 15.000 euros a 15.876 euros en el caso de tener más de un pagador y se mantiene en
22.000 en los casos de tener un pagador único.
1
K
19
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
