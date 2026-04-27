Ryanair recorta 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales para este verano en respuesta a la subida de tasas de Aena

Nuevo tijeretazo en las expectativas de operación de la aerolínea líder por tráfico en España, Ryanair, que ha aprovechado el día del reparto de dividendos por parte del gestor aeroportuario Aena para reclamar una acción de bloqueo del Gobierno a la esperada subida tarifaria para el periodo 2027-2031. El consejero delegado de la compañía aérea, Eddie Wilson, ha anunciado la supresión de 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales de la red de Aena para la presente temporada de verano, lo que lleva los ajustes desde el verano de 2024...
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patada en los cojones
"a quien madruga... patada en los cojones"
"ojos que no ven... patada en los cojones"
"quien a buen arbol se arrima... patada en los cojones"
"mas vale pájaro en mano que... patada en los cojones"
Me lo contaron hace ya unos 20 años, pero me quedó grabado.
(Ojalá sea así)
Si además requerimos menos gasto hídrico, otro tanto a favor. Los restaurantes tranquilos, van a estar llenos sí o sí solo con los españoles y 4 turistas más.
El verdadero problema es la retirada de subvenciones y, sobre todo su falta de aviones, Boeing no le suministra todos los que ha comprado y llevan más de 3 años de retraso.
Desconozco los números que hayan hecho en la compañía, pero supongo que les saldrá a cuenta perder viajeros por intentar joder al gobierno.