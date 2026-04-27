edición general
7 meneos
18 clics

Ryanair recorta 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales para este verano en respuesta a la subida de tasas de Aena

Nuevo tijeretazo en las expectativas de operación de la aerolínea líder por tráfico en España, Ryanair, que ha aprovechado el día del reparto de dividendos por parte del gestor aeroportuario Aena para reclamar una acción de bloqueo del Gobierno a la esperada subida tarifaria para el periodo 2027-2031. El consejero delegado de la compañía aérea, Eddie Wilson, ha anunciado la supresión de 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales de la red de Aena para la presente temporada de verano, lo que lleva los ajustes desde el verano de 2024...

| etiquetas: ryanair , recorte , 1 , 2 millones , asientos , tasas , aena
5 2 0 K 95 Economía
18 comentarios
5 2 0 K 95 Economía
Comentarios destacados:      
MellamoMulo #4 MellamoMulo
A enemigo que huye...


patada en los cojones
6 K 92
Robus #15 Robus *
#4 Todos los refranes mejoran con esa frase:

"a quien madruga... patada en los cojones"
"ojos que no ven... patada en los cojones"
"quien a buen arbol se arrima... patada en los cojones"
"mas vale pájaro en mano que... patada en los cojones"

Me lo contaron hace ya unos 20 años, pero me quedó grabado.
0 K 12
MellamoMulo #16 MellamoMulo
#15 yo no sé dónde lo escuché o lo leí, pero desde ese día soy más feliz
0 K 11
UnoYDos #6 UnoYDos *
Gracias Ryanair por hacer del mundo un lugar mas limpio. Si cierras mas partes del negocio mejor. Pero vamos, me da a mi que esto es mas una excusa previendo falta de combustible.
5 K 81
Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
#6 es eso y no otra cosa
2 K 42
#9 Grahml *
#6 De aquí a poco tendremos en los titulares de los medios locales de esas regiones, quejas de los británicos probrexit que el negocio de sus pubs, discotecas y demás venta de sus servicios exclusivos a guiris ya no es tan rentable como antes.

(Ojalá sea así)
1 K 27
#1 Leclercia_adecarboxylata
Salvad al asiento Ryanair.
2 K 51
Gry #7 Gry
Perfecto, así se ahorra combustible.
2 K 39
ochoceros #13 ochoceros *
#7 Hay más ventajas, como que vendrán menos turistas y los especuladores inmobiliarios con viviendas turísticas se van a comer un mojón porque tendrán que recortar beneficios, ergo la especulación inmobiliaria bajará en interés y eso repercutirá en la deceleración de los precios de la vivienda.

Si además requerimos menos gasto hídrico, otro tanto a favor. Los restaurantes tranquilos, van a estar llenos sí o sí solo con los españoles y 4 turistas más.
1 K 31
cocolisto #2 cocolisto
Éstos piratas son de altos vuelos.Les parece que disfrutan de pocas mamandurrias.
0 K 20
#17 z1018
#2 mucho mejor Iberia que me hace perder 3 horas de escala en Madrid y me cobra el doble porque solo está interesada en la capital, no tiene ni hub en Barcelona cuando es el aeropuerto español con mayor número de pasajeros con destino final (sin contar los que hacen escala).
0 K 7
javibaz #3 javibaz
Otros vendrán y los dejarán sin posibilidades de recuperarlos.
1 K 18
Thirsty #5 Thirsty
#3 Al mismo precio que Ryanair lo dudo mucho
1 K 21
#12 eugeniodl
#5 A Ryanair le importa 3 cojones que las tasas suban 2/3 € por billete y menos todavía cuando se lo suben a todas, que aquí parece que sólo le suben a ellos.

El verdadero problema es la retirada de subvenciones y, sobre todo su falta de aviones, Boeing no le suministra todos los que ha comprado y llevan más de 3 años de retraso.
2 K 33
johel #11 johel *
Su nicho ya lo estan cubriendo otras compañias, ahi tienen la puerta no peguen portazo al salir.
0 K 10
#10 CosaCosa
Ya lo cubriran otros
0 K 7
Jack_Halcyon #14 Jack_Halcyon
¿No acepta que tenga que pagar más por las tasas pero acepta perder viajeros que se irán a otras líneas aéreas ... ?
Desconozco los números que hayan hecho en la compañía, pero supongo que les saldrá a cuenta perder viajeros por intentar joder al gobierno.
0 K 7
#18 bibubibu
Un millón de turítas menos por nuestras calles y algo más de descanso para todos los implicados.
0 K 7

menéame