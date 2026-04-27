Ryanair recorta 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales para este verano en respuesta a la subida de tasas de Aena

Nuevo tijeretazo en las expectativas de operación de la aerolínea líder por tráfico en España, Ryanair, que ha aprovechado el día del reparto de dividendos por parte del gestor aeroportuario Aena para reclamar una acción de bloqueo del Gobierno a la esperada subida tarifaria para el periodo 2027-2031. El consejero delegado de la compañía aérea, Eddie Wilson, ha anunciado la supresión de 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales de la red de Aena para la presente temporada de verano, lo que lleva los ajustes desde el verano de 2024...