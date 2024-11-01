Rutte, de la OTAN, pide flexibilidad a la UE sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo para arma

Los países de la Unión Europea deben mostrar flexibilidad sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo de 90.000 millones de euros (106.800 millones de dólares) de la UE para comprar armas y financiar su presupuesto, dijo el lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien añadió que Bruselas no debe imponer la política de "Comprar UE" a toda costa.
| etiquetas: rutte , rata , frugal , ucrania , flexibilizar , dilapidar
Lamiendo de nuevo la polla de Trump... Está hecho todo un garganta profunda. A este tío habría que lapidarlo
La imagen de lameculos hijosdeputa que están mostrando casi la totalidad de los líderes políticos europeos es acojonante!!
Preferiría que nos dijesen la verdad y llevar las cosas con estoicismo que no esto que hacen.
Bueno, si. Que sea un patriota de pacotilla como los que tenemos por aquí.