Rutte, de la OTAN, pide flexibilidad a la UE sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo para arma

Los países de la Unión Europea deben mostrar flexibilidad sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo de 90.000 millones de euros (106.800 millones de dólares) de la UE para comprar armas y financiar su presupuesto, dijo el lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien añadió que Bruselas no debe imponer la política de "Comprar UE" a toda costa.