Rutte, de la OTAN, pide flexibilidad a la UE sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo para arma

Los países de la Unión Europea deben mostrar flexibilidad sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo de 90.000 millones de euros (106.800 millones de dólares) de la UE para comprar armas y financiar su presupuesto, dijo el lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien añadió que Bruselas no debe imponer la política de "Comprar UE" a toda costa.

13 comentarios
Comentarios destacados:      
bioibon #2 bioibon
"Bruselas no debe imponer la política de "Comprar UE" a toda costa."

Lamiendo de nuevo la polla de Trump... Está hecho todo un garganta profunda. A este tío habría que lapidarlo
Asimismov #8 Asimismov *
#2 no sea que la UE, les vendan armamento europeo y no el americano.
johel #12 johel *
#2 Se merece un juicio militar bajo la acusacion de alta traicion.
#1 Khanbaliq
Rutte es tan jodidamente rastero que hace de Isabel Díaz Ayuso una socia confiable.
ipanies #3 ipanies *
Y que se le siga aguantando las imbecilidades al traidor este :palm:
La imagen de lameculos hijosdeputa que están mostrando casi la totalidad de los líderes políticos europeos es acojonante!!
Preferiría que nos dijesen la verdad y llevar las cosas con estoicismo que no esto que hacen.
pitercio #11 pitercio
No, si el objetivo de la guerra está claro desde el principio, someter a Europa y explotarla hasta el límite.
Gry #13 Gry
Nuestro dinero, nuestras condiciones. Si no les gustan son libres de renunciar a la pasta y pedirle ayuda a Trump. :-P
powernergia #7 powernergia
Este tío tiene que estar a sueldo de EEUU, o le tiene pillado el Mossad, no hay muchas más explicaciones.

Bueno, si. Que sea un patriota de pacotilla como los que tenemos por aquí.
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Es absolutamente lamentable. Y no es “a toda costa”, la premisa es “todo lo que no puedas comprar en Europa con dinero europeo lo puedes comprar fuera”, cosa más que correcta. Y es evidente que una parte importante de ese dinero va a acabar en eeuu, y otra parecida o mayor en China.
verdor #4 verdor
Rutte fue puesto por EEUU y para ellos trabaja
josde #5 josde
Es un traidor, a sueldo de Trump, si en la UE hubiera personas decentes ya habrían echado al lameculos ese. junto con la Ursula baja bragas.
Heni #6 Heni *
Eso que puedan decir abiertamente que lo están gastando en putas y coca para descargar tensión :shit:
#10 AlexGuevara
Barra libre al comisiones y las mandangas, que paga el contribuyente
