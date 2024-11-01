Russell Crowe, actor: "Estoy harto de que los famosos usen su fama para promover una causa. Deja un cheque en el lugar correcto y cállate"

Crowe ha criticado el activismo superficial de algunos compañeros de profesión: "Estoy harto de que los famosos usen su fama para promover una causa. Deja un cheque en el lugar correcto y cállate. Si veo una necesidad concreta, intento ayudar..."
| etiquetas: russell crowe , causas , hipocresía
Las personas que vivimos en democracias (mejores o peores ) solo ciudadanos . Y lo somos por encima de nuestros trabajos, profesiones , formaciones , creencias etc.
Y se ciudadanos significa que eres parte activa en la sociedad.
Que eres responsable de las cosas que se hacen en conjunto y por ellos tienes el derecho y casi la obligación de participar en el debate público de cualquier tema de ámbito común.
