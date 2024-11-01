edición general
Russell Crowe, actor: "Estoy harto de que los famosos usen su fama para promover una causa. Deja un cheque en el lugar correcto y cállate"

Crowe ha criticado el activismo superficial de algunos compañeros de profesión: "Estoy harto de que los famosos usen su fama para promover una causa. Deja un cheque en el lugar correcto y cállate. Si veo una necesidad concreta, intento ayudar..."

JackNorte #2 JackNorte
Deja tu cheque y callate sobre los demas. A ver si ahora dejar tu cheque te da derecho a decir lo que hacen o dejan de hacer los demas.
5
kosako #3 kosako
#2 Coño pues está opinando, igual que tú anda haciendo ahora.
2
tdgwho #4 tdgwho
#3 El problema es que no opina lo que yo creo que debería opinar.
1
JackNorte #5 JackNorte
#3 Si esta opinando sobre lo que los demas deben hacer y como. Con su dinero y con su fama. No con la propia de el. Y yo lo que digo es que siga su propio consejo que deje el dinero y se calle , como el ha dicho.
1
#16 Luiskelele
#5 eso también lo dice justo a continuación de lo que sale en el titular.
0
toshiro #14 toshiro
#2 Es un titular, seguro que para decir eso alguien le ha hecho una pregunta muy específica
0
#1 Review
Ya dirá dónde hay que dejar los cheques para denunciar las masacres en Gaza
5
PaCuMen #7 PaCuMen
Está bien lo que dice, no le falta razón, pero a veces no viene mal que personajes públicos y con capacidad de llegar a mucha gente, se mojen sobre esos temas para los que pueden ayudar. Es dar visibilidad, y para eso son unos buenos altavoces gracias a su fama.
4
Smeentkin #12 Smeentkin
#7 Hay gente que pone dinero, y gente que pone tiempo. Ambos son necesarios.
4
PaCuMen #13 PaCuMen
#12 Exacto.
0
pepel #6 pepel
Déjalos, algunos venden relojes en Galería del Coleccionista, o presentan ka iska de las tentaciones.
1
jonolulu #8 jonolulu
Lo que critica es la hipocresía de algunos que buscan lucirse más que otra cosa, pero lo cierto es que a veces un posicionamiento es más efectivo que una donación
2
JackNorte #10 JackNorte
#8 Y mas con millones de seguidores.
0
Don_Pixote #9 Don_Pixote
Russell molaba más cuando viajaba por el mundo con su barco pegando puñetazos a la gente  media
2
#19 CrudaVerdad
En parte tiene razón porque se está dando origen a una terrible práctica: obligar al famoso a que escoja bando y lo publique. Qué quedarse en silencio es muy mal visto y hasta condenable.
0
#11 ombresaco
¿Y cuál es el problema de que usen su fama si consiguen concienciar a los demás? Otra cosa sería usar la causa como anuncio y autobombo
0
#18 daniMate
Otro que no entiende lo que la Ciudadanía no el valor de la libertad de expresión.

Las personas que vivimos en democracias (mejores o peores ) solo ciudadanos . Y lo somos por encima de nuestros trabajos, profesiones , formaciones , creencias etc.
Y se ciudadanos significa que eres parte activa en la sociedad.
Que eres responsable de las cosas que se hacen en conjunto y por ellos tienes el derecho y casi la obligación de participar en el debate público de cualquier tema de ámbito común.

Si…   » ver todo el comentario
0
Olepoint #15 Olepoint
Russell, hazte, haznos un favor, lee. Puede más el relato que el dato.
0

