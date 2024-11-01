·
Rusia trata de salvar a sus fuerzas atrapadas con una nube tóxica, pero el acto desesperado acaba en desastre
Una vez más, la guerra de drones ha demostrado ser el nuevo campo donde se define todo. Y por ahora, los cielos siguen siendo ucranianos
etiquetas
:
guerra
,
drones
,
invasion
actualidad
#1
luiggi
Qué tristeza tantos jóvenes muertos por la ambición de un viejo decrépito. Al final cientos de miles de vidas a cambio de unos pocos kilómetros para repartir entre Putin y sus oligarcas.
#2
ElBeaver
#1
Ni siquiera eso, esos kilómetros están contaminados, llenos de minas y municiones sin explotar. No le sirven a nadie.
#5
pozz
*
#1
Al dictador ruso le importa entre el cero y la nada su pueblo o su ejercito... son meros medios para lograr sus delirios imperialistas.
Es algo que se lleva viendo años, desde la crisis de rehenes del teatro Dubrovka de Moscú en el que murieron mas de 130 rehenes a manos de las fuerzas de asalto rusas en 2004, al frente en Ucrania actual donde se aprecia un completo y absoluto desprecio de los mandos rusos por sus soldados...
#6
DrEvil
*
#1
Sí bueno, unos pocos km... y tropocientosmil-millones de dólares en beneficio para las armamentísticas de unos países más que de otros. Incluso una excusa la mar de hermosa para pedir que se gaste el 5% del PIB en eso.
Cui bono?
Pues eso.
#3
Atusateelpelo
En 3 dias a las puertas de Moscu...
#4
Trifasico
*
"por ahora, los cielos siguen siendo ucranianos"
Sera los del oeste, porque los del este...
