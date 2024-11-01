edición general
A Rusia le sale el tiro por la culata mientras la visión energética de Trump remodela Europa

Cuando Donald advirtió hace años a los líderes europeos de que su dependencia del gas ruso les convertiría en "rehenes de Moscú", el comentario fue recibido con escepticismo, e incluso con risas. Transcurrido casi un año de su segundo mandato, esos mismos dirigentes se esfuerzan ahora por conseguir contratos a largo plazo para el gas natural licuado estadounidense, a medida que el dominio ruso sobre el mercado energético europeo se desmorona exactamente como predijo Trump.

Olepoint #2 Olepoint
¿ Se están refiriendo a cuando volaron el Nord Stream II para que Europa no consiguiera energía barata para su industria ?
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 esa parte, la del sabotaje del Nordstream, por lo que sea, se les ha olvidado xD
#4 MyNameIsEarl
Yahoo noticias comiéndole los huevos al risketo. Again.
#7 Mandri20
Con Trump, lo que somos ahora es "Rehenes de Washington".

Ah, pero con un pequeño detalle: por el triple de precio!! Grandes amigos los americanos, menos mal que nos han salvado de las "garras" rusas. Menos mal.....
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
A lo mejor su amigo Putín le dijo: "mira Donald, cualquier día les subo el precio o les corto el gas y tienen que comerse a los hamsters".
#1 Katos
Hasta ahora en materia energética hemos hecho caso a los alemanes esos mismos que pagan una de la luces más caras de europa mientras cierran nucleares y se rieron con las amenazas energéticas de Rusia.

Alemania son los que hicieron muchos cálculos mal. Menos mal que al menos España se nutre de otros oleoductos y podemos recibir gas licuado.

Sino estaríamos en la ruina eléctrica.

Y encima con leyes antiestractivas en territorio nacional pese a saber que tenemos autonomía nuclear. Somos gilipollas.

Que los alemanes sigan a lo suyo.

Nuclear, construir vivienda.
#6 Tronchador.
#1 Que explotase un gaseoducto misteriosamente que les nutria de gas barato y una guerra metida con calzador por donde pasa otro suministro de gas importante no tiene nada que ver. Pero Nada.
¿Sabes de quien dependemos para todo? De EEUU. Solo hacemos lo que nos dicen y si no, explosivos.
