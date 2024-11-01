A Rusia le sale el tiro por la culata mientras la visión energética de Trump remodela Europa

Cuando Donald advirtió hace años a los líderes europeos de que su dependencia del gas ruso les convertiría en "rehenes de Moscú", el comentario fue recibido con escepticismo, e incluso con risas. Transcurrido casi un año de su segundo mandato, esos mismos dirigentes se esfuerzan ahora por conseguir contratos a largo plazo para el gas natural licuado estadounidense, a medida que el dominio ruso sobre el mercado energético europeo se desmorona exactamente como predijo Trump.
Ah, pero con un pequeño detalle: por el triple de precio!! Grandes amigos los americanos, menos mal que nos han salvado de las "garras" rusas. Menos mal.....
Alemania son los que hicieron muchos cálculos mal. Menos mal que al menos España se nutre de otros oleoductos y podemos recibir gas licuado.
Sino estaríamos en la ruina eléctrica.
Y encima con leyes antiestractivas en territorio nacional pese a saber que tenemos autonomía nuclear. Somos gilipollas.
Que los alemanes sigan a lo suyo.
Nuclear, construir vivienda.
¿Sabes de quien dependemos para todo? De EEUU. Solo hacemos lo que nos dicen y si no, explosivos.