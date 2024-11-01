Rusia prohibe exportación de gasolina desde el 1 de abril [eng]

MOSCÚ, 27 de marzo (Interfax) - La prohibición de exportar gasolina para todos los participantes del mercado, que anteriormente solo se aplicaba a los no productores, entrará en vigor el 1 de abril, según informaron a Interfax varias fuentes familiarizadas con el resultado de una reunión celebrada el viernes por la noche entre el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, y la dirección de las compañías petroleras. Asimismo, las fuentes señalaron que aún no se ha abordado la posibilidad de prohibir las exportaciones de gasóleo.
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Es todo una estrategia
La gasolina es petroleo ya refinado preparado para echar al coche. Rusia seguirá exportando petroleo a placer, pero tiene problemas para refinarlo por los ataques a refinerías de Ucrania.
Pero ahora es principalmente porque prefiere usar los canales de exportación para el petroleo, que sale mucho mas rentable ahora que la gasolina. Es una decisión precisamente económica para aprovechar que puede vender todo el petroleo que quiera durante 30 dias, y a precios muy altos. Tiene una ventana de cuatro semanas y la va a usar a full usando los canales para el petroleo.
Lo que ellos no hacen es exportar gasolina ya refinada que, sobre todo por los bombardeos ucros a sus refinerias puede escanear, sobre todo ahora que al mundo le faltará...
La noticia habla de gasolina, no petróleo. Son cosas diferentes.
A saber las proyecciones que tienen de reactivar las columnas de craqueo de las refinerías de los daños que pueden estar sufriendo. No es algo que puedan reparar de un día para otro en condiciones normales.