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Rusia prohibe exportación de gasolina desde el 1 de abril [eng]

MOSCÚ, 27 de marzo (Interfax) - La prohibición de exportar gasolina para todos los participantes del mercado, que anteriormente solo se aplicaba a los no productores, entrará en vigor el 1 de abril, según informaron a Interfax varias fuentes familiarizadas con el resultado de una reunión celebrada el viernes por la noche entre el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, y la dirección de las compañías petroleras. Asimismo, las fuentes señalaron que aún no se ha abordado la posibilidad de prohibir las exportaciones de gasóleo.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , petróleo
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
JanSmite #4 JanSmite
Es para mear y no echar gota: Trump le levanta las sanciones y Rusia decide no exportar. Se le está riendo en la cara, pero además a mala hostia… xD :palm:
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JuanCarVen #6 JuanCarVen
#4 tendrá o toda asia llamando a su puerta
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Don_Pixote #7 Don_Pixote
#4 claro no aprovechan los precios más caros en años y la demanda más alta debida a los problemas en Oriente Medio porque no quieren :popcorn:

Es todo una estrategia
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#8 Celsar
#4 seguirá exportando petróleo en "crudo" pero la gasolina que hay que refinar se la quedará porque le están dando en las refinerías lo ucranianos.
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Connect #9 Connect *
#4 Gasolina! No petroleo.

La gasolina es petroleo ya refinado preparado para echar al coche. Rusia seguirá exportando petroleo a placer, pero tiene problemas para refinarlo por los ataques a refinerías de Ucrania.

Pero ahora es principalmente porque prefiere usar los canales de exportación para el petroleo, que sale mucho mas rentable ahora que la gasolina. Es una decisión precisamente económica para aprovechar que puede vender todo el petroleo que quiera durante 30 dias, y a precios muy altos. Tiene una ventana de cuatro semanas y la va a usar a full usando los canales para el petroleo.
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JanSmite #10 JanSmite
#9 Tienes razón, confundí una cosa y otra.
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LázaroCodesal #11 LázaroCodesal *
#4 Creo, ojo, creo que lo que rusia exporta es mayormente gas y...petróleo. Después que cada uno lo refine en su casa.
Lo que ellos no hacen es exportar gasolina ya refinada que, sobre todo por los bombardeos ucros a sus refinerias puede escanear, sobre todo ahora que al mundo le faltará...
La noticia habla de gasolina, no petróleo. Son cosas diferentes.
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#13 ddomingo
#4 La gasolina no es lo mismo que el petróleo Rusia tiene petróleo a espuertas, gasolina no.
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ayatolah #14 ayatolah
#4 "Decide no exportar"... o no le queda más remedio que no exportar si quiere mantener el suministro interno.
A saber las proyecciones que tienen de reactivar las columnas de craqueo de las refinerías de los daños que pueden estar sufriendo. No es algo que puedan reparar de un día para otro en condiciones normales.
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Gry #5 Gry
A la velocidad s la que se están quedando sin refinerías pronto tendrán que importar. :popcorn:
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LázaroCodesal #12 LázaroCodesal
#5 Qatar o los Emiratos, quizá. Le paso a Venezuela, que tenía que importar gasolina. Rusia, al menos por ahora no. Es un país inmenso con infinidad de refinerías inaccesibles para Ucrania.
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
Rusia va bien
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 en el tercer trimestre
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josde #3 josde
#1 Como un cohete.
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menéame