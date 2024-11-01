Rusia prohibe exportación de gasolina desde el 1 de abril [eng]

MOSCÚ, 27 de marzo (Interfax) - La prohibición de exportar gasolina para todos los participantes del mercado, que anteriormente solo se aplicaba a los no productores, entrará en vigor el 1 de abril, según informaron a Interfax varias fuentes familiarizadas con el resultado de una reunión celebrada el viernes por la noche entre el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, y la dirección de las compañías petroleras. Asimismo, las fuentes señalaron que aún no se ha abordado la posibilidad de prohibir las exportaciones de gasóleo.