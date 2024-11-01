Rusia se planteará cesar el suministro de gas a Europa

Rusia se planteará cesar los suministros de gas a Europa antes de que la Unión Europea (UE) renuncie definitivamente a los hidrocarburos rusos, anunció este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin. Agregó que esto ocurre simultáneamente con la "apertura de otros mercados". "¿Quizás sería más ventajoso para nosotros suspender los suministros al mercado europeo ahora mismo e irnos a los mercados que se están abriendo para afianzarnos allí?", se preguntó el Putin.