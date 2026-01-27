Rusia ofrece bonificaciones en efectivo, libera prisioneros y atrae a extranjeros para reponer sus tropas en Ucrania

Para los asalariados promedio en Rusia, es un gran sueldo. Para los delincuentes que buscan escapar de las duras condiciones y el abuso en prisión, es una oportunidad de libertad. Para los inmigrantes que buscan una vida mejor, es un camino simplificado hacia la ciudadanía.
El mundo ya sabe que la cagada especial fue un desastre, pero ahora con cifras
Y la pandilla no puede hacer nada para impedir que se sepa. Lo iré añadiendo cuando haga falta. Verás como rabian
En Ucrania se los llevan a la fuerza y los mandan a una trinchera durante meses sin comida por una guerra que ya han perdido. Y aunque pudieran ganar el premio era entrar en la OTAN que va camino de dejar de existir.
Tanto sacrificio para entrar en la OTAN, para que el Zanahorio te vacie la billetera "en nombre de la OTAN" y otras memeces.
Y eso si dura la OTAN.
Dudo que Groenlandia sea la unica fuente de discordia.
mas barato.