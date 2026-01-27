edición general
Rusia ofrece bonificaciones en efectivo, libera prisioneros y atrae a extranjeros para reponer sus tropas en Ucrania

Para los asalariados promedio en Rusia, es un gran sueldo. Para los delincuentes que buscan escapar de las duras condiciones y el abuso en prisión, es una oportunidad de libertad. Para los inmigrantes que buscan una vida mejor, es un camino simplificado hacia la ciudadanía.

antesdarle
Suena a un excelente plan, salir de la prisión para terminar en una guerra mientras tus superiores, borrachos hasta las trancas, te golpean si tratas de desertar.
woody_alien
#1 los batallones disciplinarios son cosa común en todos los ejércitos, siempre hace falta carne de cañón motivada, todos tienen su legión extranjera o unidad similar donde nadie pregunta de dónde vienes.
VFR
Quien la ha visto y quien la ve. Pobre Rusia
ElenaCoures1
Según algunas fuentes 1.2 millones de bajas rusas en Ucrania
www.meneame.net/story/1-2-millones-bajas-rusia-ucrania-eclipsan-todos-
pozz
#5 por las imágenes que publican los ucranianos a diario, la conocida insistencia de los mandos rusos por lanzar asaltos suicidas, y los ridículos avances pese a los esfuerzos, me parece que esas fuentes se quedan cortas...
ElenaCoures1
#6 Lo que a mi me hace feliz es que CNN tiene mucha más difusión que los 4 mataos proputinejos que pululan por aquí
El mundo ya sabe que la cagada especial fue un desastre, pero ahora con cifras
Y la pandilla no puede hacer nada para impedir que se sepa. Lo iré añadiendo cuando haga falta. Verás como rabian
BurraPeideira_
La propaganda occidental diciéndote que la guerra ya está ganada, Rusia apunto de colapsar y utilizando chips de lavadoras.
En Ucrania se los llevan a la fuerza y los mandan a una trinchera durante meses sin comida por una guerra que ya han perdido. Y aunque pudieran ganar el premio era entrar en la OTAN que va camino de dejar de existir.
arreglenenlacemagico
#4 es un poco raro que todos los paises democraticos cuenten las mismas historias todos con objetivos geopoliticos distintos pero tu hablas de propaganda occidental , pavel tu sabes perfectamente cual es el unico sitio que te meten en la carcel 8 años por decir que es una guerra o por criticarla :roll:
BurraPeideira_
#8 Los países democráticos son que legitiman las agresiones de EEUU, no?
azathothruna
#4 Esa ultima parte es la maxima ironia
Tanto sacrificio para entrar en la OTAN, para que el Zanahorio te vacie la billetera "en nombre de la OTAN" y otras memeces.
Y eso si dura la OTAN.
Dudo que Groenlandia sea la unica fuente de discordia.
azathothruna
A estas alturas, deberian comprar de contrabando de china los robots humanoides.
mas barato.
nemeame
Parece una buena idea para ahorrarse costes en las cárceles, todos los países deberíamos aprender de ellos y mandar a nuestros asesinos en serie con una AK-47 a Rusia para acabar con su gobierno nazi. Si sobreviven se pueden quedar a vivir ahí :troll:
