Rusia calificó hoy jueves de "crítica" la escasez de combustible en Cuba y confirmó que está explorando la posibilidad de suministrar petróleo crudo y combustible a la isla a medida que se profundiza la crisis energética, según funcionarios rusos. Peskov describió la situación como grave y criticó la presión económica de Estados Unidos sobre Cuba, argumentando que las sanciones y las amenazas arancelarias han contribuido a la escasez de combustible en la isla. Los acontecimientos marcan una escalada significativa en la participación de Moscú...
Pero ya sabes, lo que mande EEUU, como con los palestinos.
Como todas las instituciones mundiales hoy en dia, una , salvo alguna honrosa excepción
No culpemos a la ONU, y culpemos a los países que se pasan el derecho internacional por el forro de sus armas nucleares.
Los países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que pueden vetar sus resoluciones:
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Rusia
China
Estos países son conocidos como los "Cinco Permanentes" o P5. Fueron establecidos como miembros permanentes cuando se fundó la ONU en 1945, reflejando el equilibrio de poder después de la Segunda Guerra Mundial.
Las fuerzas armadas estadounidenses abordaron el petrolero Suezmax Aquila II en el océano Índico el 9 de febrero de 2026, tras rastrearlo desde el Caribe
