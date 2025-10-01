edición general
Rusia no quiere una escalada con EEUU por Cuba pero les enviarán petróleo por la crisis humanitaria [eng]

Rusia calificó hoy jueves de "crítica" la escasez de combustible en Cuba y confirmó que está explorando la posibilidad de suministrar petróleo crudo y combustible a la isla a medida que se profundiza la crisis energética, según funcionarios rusos. Peskov describió la situación como grave y criticó la presión económica de Estados Unidos sobre Cuba, argumentando que las sanciones y las amenazas arancelarias han contribuido a la escasez de combustible en la isla. Los acontecimientos marcan una escalada significativa en la participación de Moscú...

ipanies #3 ipanies
Y la ONU que esta haciendo? Porque no exige a EE.UU. que cese ese bloqueo que atenta contra poblacion civil?
powernergia #4 powernergia
#3 La ONU lo lleva pidiendo casi 30 años.

news.un.org/es/story/2025/10/1540649

Pero ya sabes, lo que mande EEUU, como con los palestinos.
karaskos #5 karaskos
#3 No sé, veo complicado que algo que tiene color marrón, huele de forma apestosa, es pastosa y tiene forma cilíndrica vaya a hacer algo.

Como todas las instituciones mundiales hoy en dia, una {0x1f4a9} , salvo alguna honrosa excepción
alehopio #9 alehopio
#5 Por favor, no culpemos al estafado y culpemos al estafador.

No culpemos a la ONU, y culpemos a los países que se pasan el derecho internacional por el forro de sus armas nucleares.

Los países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que pueden vetar sus resoluciones:

Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Rusia
China

Estos países son conocidos como los "Cinco Permanentes" o P5. Fueron establecidos como miembros permanentes cuando se fundó la ONU en 1945, reflejando el equilibrio de poder después de la Segunda Guerra Mundial.
Trigonometrico #7 Trigonometrico
#3 Porque EEUU no es un miembro más de la ONU, EEUU tiene derecho a veto dentro de la organización.
maspipinobreve #8 maspipinobreve
#3 Lo máximo que ha hecho la ONU es mandar soldados enfermos contagiosos en sus misiones de paz, o sea que si no van casi mejor.
alehopio #2 alehopio
Tendrán que enviar los petroleros con escolta militar, porque los piratas están deteniendo los petroleros que quieren


Las fuerzas armadas estadounidenses abordaron el petrolero Suezmax Aquila II en el océano Índico el 9 de febrero de 2026, tras rastrearlo desde el Caribe
www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/u-s-forces-seize-sanctione
jm22381 #1 jm22381 *
¿Tendremos una crisis como la de los misiles de Cuba pero con petroleros?
#2 Esa la envié yo www.meneame.net/m/actualidad/fuerzas-eeuu-abordaron-buque-petrolero-aq
maspipinobreve #6 maspipinobreve
#2 Se esta rifando el bombardeo nuclear táctico, y alguien lleva muchas papeletas.
maspipinobreve #10 maspipinobreve
Una negación, no quiere, con una afirmación, mandará, de siempre ha sido afirmativa.
