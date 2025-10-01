Rusia no quiere una escalada con EEUU por Cuba pero les enviarán petróleo por la crisis humanitaria [eng]

Rusia calificó hoy jueves de "crítica" la escasez de combustible en Cuba y confirmó que está explorando la posibilidad de suministrar petróleo crudo y combustible a la isla a medida que se profundiza la crisis energética, según funcionarios rusos. Peskov describió la situación como grave y criticó la presión económica de Estados Unidos sobre Cuba, argumentando que las sanciones y las amenazas arancelarias han contribuido a la escasez de combustible en la isla. Los acontecimientos marcan una escalada significativa en la participación de Moscú...