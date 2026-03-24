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Rusia golpea el casco histórico de Lviv a plena luz del día

Rusia golpea el casco histórico de Lviv a plena luz del día

Las autoridades militares calculan que las tropas del Kremlin han lanzado unos 400 drones sobre esta ciudad, cerca de la frontera con Polonia

| etiquetas: guerra , ucrania
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3 comentarios
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Huginn #1 Huginn
A saber porqué no gusta Leópolis...
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
A ver que nos cuentan los expertos en el conflicto, seguramente tenían un almacén de drones en la Catedral y 100 generales de la OTAN de reunión en la plaza mayor
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Guanarteme #3 Guanarteme
Con chatarra de tiempo de los zares lanzada con catapultas, que lo leía yo en Spamfleto Ejércitos... ¿Eh, panda de putirrinos?
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