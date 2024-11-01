edición general
Rusia exige una investigación “transparente” y no cree que solo Ucrania esté implicada (Eng)

El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que no aceptará la versión de que únicamente ciudadanos ucranianos estén detrás de las explosiones del gasoducto Nord Stream 2 en el mar Báltico, y demandó una investigación “justa y transparente” sobre los daños causados en 2022. www.meneame.net/story/polonia-alemania-enzarzan-sabotaje-nord-stream-p

| etiquetas: nordstream , rusia , ucrania , alemania , sabotaje , investigación
18 comentarios
Supercinexin
Alemania debería estar exigiendo lo mismo.
10 K 130
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 piden lo mismo que ya se pidió desde Europa

"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!,
afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
3 K 46
Lacasito.Pérez
#2 La respuesta más contundente posible de Bomber Leyen fue el sonido de un grillo.
6 K 91
jonolulu #3 jonolulu
#1 Alemania ahora mismo...

.  media
2 K 38
manc0ntr0 #13 manc0ntr0
#11 eres tú el que no entiende lo que lees. Si sigues perdido te puedo hacer un croquis
2 K 27
ElBeaver #14 ElBeaver
#13 ¿Puedes hacerme un croquis? De paso, ¿podrías decirme cuántos civiles ucranianos han muerto desde 2022 debido a las acciones de terror de Putin?
1 K -7
manc0ntr0
#14 ya cené
#14 ya cené
1 K 21
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#12 entonces porque Von Leyen pidió investigar y aplicar una respuesta contundente?
1 K 26
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
Rusia exige
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 14
vicvic #18 vicvic *
"que no aceptará la versión de que únicamente ciudadanos ucranianos estén detrás de las explosiones del gasoducto Nord Stream 2 en el mar Báltico, y demandó una investigación “justa y transparente” sobre los daños causados en 2022"

Para empezar, no nos debe importar lo que acepte o no un gobierno asesino y fascista como es el Kremlin, y después: están ellos para exigir justicia por algo.

Miserables y patéticos a partes iguales.
0 K 13
#6 tyrrelco *
Tus idioteces si que no lo hacen. Que tendrá que ver la velocidad con el tocino, decía mi abuela.
0 K 10
ElBeaver #4 ElBeaver
Miles de vidas perdidas, ciudades arrasadas, familias destruidas, terror continuo infligido a un país por su vecino, y lo que importa es el sabotaje en una tubería de gas. MNM nunca defrauda.
3 K -1
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
#4 comprensión lectora nivel votante medio pepero
5 K 71
ElBeaver #11 ElBeaver
#7 ¿Te ves reflejado, quizás?
1 K -7
Ludovicio #17 Ludovicio *
EDIT: Esto era para #_4 Perdón #7 me cuelgo de tu mensaje. (Y pongo los negativos correspondientes)
¿Es que solo puede importar una cosa o la otra? ¿Eso significa que solo puedes preocuparte de una única cosa ( la mas grave ) en toda tu vida?
Vaya excusa de mierda.
0 K 14
SeñorMarron #8 SeñorMarron
#4 esa tubería de gas supondría casus belli de Alemania contra el pais que lo haya ejecutado y sus colaboradores. Una cosa no quita a la otra, ¿o crees que no hay países teóricamente aliados en el ajo?, ese sabotaje ha hecho caer la economía alemana y eso repercute en toda Europa, hay que investigarlo al margen de que Putin es un pedazo de cabrón, fanático religioso, al que le importa una mierda la vida de la gente de a pie (como Trump y Netanyahu)
6 K 63
ElBeaver #9 ElBeaver
#8 No, no supondría un casus belli. Rusia lleva saboteando todo tipo de cables en el Báltico y ningún país iniciará una guerra por un sabotaje sin víctimas mortales, además de que es algo reparable. Ni siquiera los Países Bajos ni Malasia declararon la guerra a Rusia tras el derribo con muertos del vuelo MH17.
1 K 14
ElBeaver #12 ElBeaver
#8 NS2 estaba detenida, Rusia podía suministrar gas a Alemania desde varias otras tuberías. Era solo la más nueva y su uso o no es irrelevante en la economía alemana; era solo ventajosa para Rusia.

El gasoducto Nord Stream 2 (NS2), diseñado para transportar gas natural desde Rusia a Alemania bajo el mar Báltico, se completó en septiembre de 2021, pero nunca entró en servicio.No fue detenido por una sola acción de Rusia, sino por una serie de acontecimientos políticos y físicos:
Suspensión por…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame