El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que no aceptará la versión de que únicamente ciudadanos ucranianos estén detrás de las explosiones del gasoducto Nord Stream 2 en el mar Báltico, y demandó una investigación "justa y transparente" sobre los daños causados en 2022.
"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!,
afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
.
Para empezar, no nos debe importar lo que acepte o no un gobierno asesino y fascista como es el Kremlin, y después: están ellos para exigir justicia por algo.
Miserables y patéticos a partes iguales.
¿Es que solo puede importar una cosa o la otra? ¿Eso significa que solo puedes preocuparte de una única cosa ( la mas grave ) en toda tu vida?
Vaya excusa de mierda.
El gasoducto Nord Stream 2 (NS2), diseñado para transportar gas natural desde Rusia a Alemania bajo el mar Báltico, se completó en septiembre de 2021, pero nunca entró en servicio.No fue detenido por una sola acción de Rusia, sino por una serie de acontecimientos políticos y físicos:
