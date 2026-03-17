Rusia está compartiendo imágenes satelitales y tecnología de drones con Irán [ENG]

Rusia ha estado compartiendo inteligencia satelital y tecnología de drones UAV con Irán para ayudar a la República Islámica a atacar activos estadounidenses, informó The Wall Street Journal. Según el informe, Rusia busca prolongar la guerra y se está beneficiando del conflicto. La ayuda que Rusia está proporcionando incluye el intercambio de imágenes satelitales, así como tecnología para mejorar la capacidad de comunicación de los drones suicidas Shahed de Irán, que Rusia ha utilizado en su guerra contra Ucrania.