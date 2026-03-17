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Rusia está compartiendo imágenes satelitales y tecnología de drones con Irán [ENG]

Rusia ha estado compartiendo inteligencia satelital y tecnología de drones UAV con Irán para ayudar a la República Islámica a atacar activos estadounidenses, informó The Wall Street Journal. Según el informe, Rusia busca prolongar la guerra y se está beneficiando del conflicto. La ayuda que Rusia está proporcionando incluye el intercambio de imágenes satelitales, así como tecnología para mejorar la capacidad de comunicación de los drones suicidas Shahed de Irán, que Rusia ha utilizado en su guerra contra Ucrania.

| etiquetas: rusia , satélite , imágenes , iran
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11 comentarios
5 0 0 K 68 actualidad
josde #2 josde
Por eso Ucrania a traves de su presidente ofrece ayuda a Israel. :troll:
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Para sorpresa de nadie.
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
No vale! Hacen lo mismo!!!
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pitercio #10 pitercio
A ver dónde dejan los aparatos que se traen de Korea, que esa info vale un petrolero pequeño.
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#4 z1018
Fuente: la de la plaza del pueblo que sale muy fresquita.

Irán ha apoyado a Rusia en su guerra y ahora le devuelve el favor. Ucrania se ha ofrecido a apoyar a Israel y EE.UU. ha apoyado a Ucrania, cúal es la noticia.
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manuelpepito #5 manuelpepito
Lo normal. Los yanquis se han metido en un fregado que no saben cómo salir y a Rusia le interesa el declive yanqui.

Para los israelíes todo esto es una pantalla para arrasar Líbano y lo que queda, si queda algo, de la franja de Gaza. Y a ver si no le meten mano a Cisjordania.
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#9 DotorMaster
#5 putin es como el malo listo que maltrata y somete al malo tonto y mientras le sonríe cínicamente
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#3 DotorMaster
Un momento! Pero eso iría contra el derecho internacional!!
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tul #7 tul
#3 eso ya no existe, lo enterro el zanahorio
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#11 DotorMaster
#7 bueno, enterraría la apariencia en todo caso
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menéame