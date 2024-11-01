edición general
16 meneos
65 clics
Rusia conquista Síversk

Rusia conquista Síversk

Síversk había funcionado como una barrera defensiva que contribuía a frenar los avances de Rusia hacia el resto de la región de Donetsk.

| etiquetas: rusia , conquista , ucrania
13 3 0 K 279 actualidad
19 comentarios
13 3 0 K 279 actualidad
Comentarios destacados:      
Andreham #1 Andreham
Una aldea sin importancia,ahora nos lo cuentan la profesora, el de los resúmenes y el que defiende a todos los malvados del planeta (usa Israel vox) pero casualmente con Rusia los llama nazis.
15 K 164
Aokromes #12 Aokromes
#1 directora, directora. ahora es directora :troll:
1 K 25
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Rutte ya está hablando de que Europa se tendrá que enfrentar a Rusia, por lo que parece claro que ya se da por hecha la victoria Rusa.

Lo que no entiendo, es de que dice "como nuestros abuelos". Que yo sepa, principalmente a quien se enfrentó Rusia hace unas generaciones fueron los nazis.
Juraría que la Europa actual es descendiente de la Europa que luchó con la URSS para parar al nazismo, no de los nazis que enfrentaron a la URSS (ideológicamente hablando).
13 K 138
Veelicus #6 Veelicus
#3 Es que son herederos de los nazis, les traiciona es subconsciente.
6 K 69
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#3

Pues ya sabes donde estuvo el abuelo de Rutte, según las palabras de Rutte.

es.wikipedia.org/wiki/23.ª_División_de_Granaderos_Voluntarios_SS_Ned
6 K 86
Supercinexin #2 Supercinexin
Una aldeucha irrelevante cuya conquista ha costado a Rusia la pérdida de 750.000 soldados, tres bombarderos estratégicos, el 79% de sus misiles balísticos y dos portaaviones.

Hábil retirada estratégica del Ejército ¡Ucraniano! para volver con más fuerza en la Ofensiva de Primavera cuando hayan recibido todo el armamento último modelo de la OTAN.
8 K 113
Aokromes #13 Aokromes
#2 gran logro el de ucrania hundir 2 portaaviones que rusia no tiene :troll: (y el Kuznetsov esta fuera de servicio hace años)
1 K 13
NoPracticante #15 NoPracticante
#2 ¿no han sido 200 millones de rusos muertos?
0 K 7
arturios #17 arturios
#15 No, te equivocas, esos son las víctimas del comunismo.
2 K 46
NoPracticante #19 NoPracticante
#17 ¿esos no fueron 10.000 millones?
2 K 46
#4 candonga1 *
A ver cuanto tarda el pozzizmo en votar bulo.
6 K 92
themarquesito #10 themarquesito
Corrección: Rusia conquista las ruinas humeantes de Síversk
1 K 23
arturios #16 arturios
:hug: no decepcionas.
2 K 23
Rayder #5 Rayder *
Siversk y Kupiansk con diferencia los lugares del frente que más les ha costado a los rusos, Kupiansk por ahora sigue resistiéndose.
0 K 12
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

Posiblemente haya sido Bajmut porque es el primer sitio donde rompieron el entramado defensivo que estaban montando desde 2014.

El resto no es que fuera fácil, pero una vez hecha la brecha, es ir ampliando (insisto, de fácil nada, pero lo jodido es romper la primera brecha)
0 K 20
Rayder #11 Rayder
#8 Me refiero más al número de intentos realizados y fallidos para conquistar esa zona. En Bajmut con Prigozhin y la Wagner a la cabeza les costo pero no fallaron. Mucho más relevante la conquista de Bajmut por supuesto.
1 K 32
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#11

Razón no te falta, ya hubo hostias por allí al principio de la invasión.
0 K 20
Mikhail #18 Mikhail
#5 Si el comandante a cargo de la defensa de Siversk ha sido el mismo durante toda la guerra, se merece todas las medallas que le quepan en la guerrera.
1 K 17
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Sin importancia
Y hecha un erial
1000 habitantes tenía
Una conquista "valiosísima" y muy útil para reconstruir
Solo han tardado 3 años y pico, casi 4
La cagada especial va viento en popa
0 K 7

menéame