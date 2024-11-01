·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11907
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
5353
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5167
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
4829
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
4563
clics
Así funcionan las anclas de los barcos
más votadas
428
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez
443
EEUU confiscará el petróleo del barco incautado frente a Venezuela y anuncia que interceptará más
687
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
569
EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista
302
Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
65
clics
Rusia conquista Síversk
Síversk había funcionado como una barrera defensiva que contribuía a frenar los avances de Rusia hacia el resto de la región de Donetsk.
|
etiquetas
:
rusia
,
conquista
,
ucrania
13
3
0
K
279
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
279
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
Una aldea sin importancia,ahora nos lo cuentan la profesora, el de los resúmenes y el que defiende a todos los malvados del planeta (usa Israel vox) pero casualmente con Rusia los llama nazis.
15
K
164
#12
Aokromes
#1
directora, directora. ahora es directora
1
K
25
#3
mente_en_desarrollo
Rutte ya está hablando de que Europa se tendrá que enfrentar a Rusia, por lo que parece claro que ya se da por hecha la victoria Rusa.
Lo que no entiendo, es de que dice "como nuestros abuelos". Que yo sepa, principalmente a quien se enfrentó Rusia hace unas generaciones fueron los nazis.
Juraría que la Europa actual es descendiente de la Europa que luchó con la URSS para parar al nazismo, no de los nazis que enfrentaron a la URSS (ideológicamente hablando).
13
K
138
#6
Veelicus
#3
Es que son herederos de los nazis, les traiciona es subconsciente.
6
K
69
#9
HeilHynkel
*
#3
Pues ya sabes donde estuvo el abuelo de Rutte, según las palabras de Rutte.
es.wikipedia.org/wiki/23.ª_División_de_Granaderos_Voluntarios_SS_Ned
6
K
86
#2
Supercinexin
Una aldeucha irrelevante cuya conquista ha costado a Rusia la pérdida de 750.000 soldados, tres bombarderos estratégicos, el 79% de sus misiles balísticos y dos portaaviones.
Hábil retirada estratégica del Ejército ¡Ucraniano! para volver con más fuerza en la Ofensiva de Primavera cuando hayan recibido todo el armamento último modelo de la OTAN.
8
K
113
#13
Aokromes
#2
gran logro el de ucrania hundir 2 portaaviones que rusia no tiene
(y el Kuznetsov esta fuera de servicio hace años)
1
K
13
#15
NoPracticante
#2
¿no han sido 200 millones de rusos muertos?
0
K
7
#17
arturios
#15
No, te equivocas, esos son las víctimas del comunismo.
2
K
46
#19
NoPracticante
#17
¿esos no fueron 10.000 millones?
2
K
46
#4
candonga1
*
A ver cuanto tarda el pozzizmo en votar bulo.
6
K
92
#10
themarquesito
Corrección: Rusia conquista las ruinas humeantes de Síversk
1
K
23
#16
arturios
no decepcionas.
2
K
23
#5
Rayder
*
Siversk y Kupiansk con diferencia los lugares del frente que más les ha costado a los rusos, Kupiansk por ahora sigue resistiéndose.
0
K
12
#8
HeilHynkel
#5
Posiblemente haya sido Bajmut porque es el primer sitio donde rompieron el entramado defensivo que estaban montando desde 2014.
El resto no es que fuera fácil, pero una vez hecha la brecha, es ir ampliando (insisto, de fácil nada, pero lo jodido es romper la primera brecha)
0
K
20
#11
Rayder
#8
Me refiero más al número de intentos realizados y fallidos para conquistar esa zona. En Bajmut con Prigozhin y la Wagner a la cabeza les costo pero no fallaron. Mucho más relevante la conquista de Bajmut por supuesto.
1
K
32
#14
HeilHynkel
#11
Razón no te falta, ya hubo hostias por allí al principio de la invasión.
0
K
20
#18
Mikhail
#5
Si el comandante a cargo de la defensa de Siversk ha sido el mismo durante toda la guerra, se merece todas las medallas que le quepan en la guerrera.
1
K
17
#7
ElenaCoures1
Sin importancia
Y hecha un erial
1000 habitantes tenía
Una conquista "valiosísima" y muy útil para reconstruir
Solo han tardado 3 años y pico, casi 4
La cagada especial va viento en popa
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que no entiendo, es de que dice "como nuestros abuelos". Que yo sepa, principalmente a quien se enfrentó Rusia hace unas generaciones fueron los nazis.
Juraría que la Europa actual es descendiente de la Europa que luchó con la URSS para parar al nazismo, no de los nazis que enfrentaron a la URSS (ideológicamente hablando).
Pues ya sabes donde estuvo el abuelo de Rutte, según las palabras de Rutte.
es.wikipedia.org/wiki/23.ª_División_de_Granaderos_Voluntarios_SS_Ned
Hábil retirada estratégica del Ejército ¡Ucraniano! para volver con más fuerza en la Ofensiva de Primavera cuando hayan recibido todo el armamento último modelo de la OTAN.
Posiblemente haya sido Bajmut porque es el primer sitio donde rompieron el entramado defensivo que estaban montando desde 2014.
El resto no es que fuera fácil, pero una vez hecha la brecha, es ir ampliando (insisto, de fácil nada, pero lo jodido es romper la primera brecha)
Razón no te falta, ya hubo hostias por allí al principio de la invasión.
Y hecha un erial
1000 habitantes tenía
Una conquista "valiosísima" y muy útil para reconstruir
Solo han tardado 3 años y pico, casi 4
La cagada especial va viento en popa