Rusia advierte a los estados europeos que no acojan aviones bombarderos nucleares franceses

Según el concepto de Macron, la disuasión avanzada se basa en el despliegue temporal de las Fuerzas Aéreas Estratégicas (FAS) y sus aviones Rafale B con capacidad nuclear en bases aliadas de todo el continente, sin bases permanentes ni acuerdos de reparto nuclear inspirados en el mecanismo existente de la OTAN con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La OTAN aprovechó el período previo a la conferencia para pedir a Rusia y China que se comprometieran a una mayor transparencia sobre sus propios arsenales, mientras que Grushko calificó el rearme fr