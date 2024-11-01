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Rusia advierte a los estados europeos que no acojan aviones bombarderos nucleares franceses

Según el concepto de Macron, la disuasión avanzada se basa en el despliegue temporal de las Fuerzas Aéreas Estratégicas (FAS) y sus aviones Rafale B con capacidad nuclear en bases aliadas de todo el continente, sin bases permanentes ni acuerdos de reparto nuclear inspirados en el mecanismo existente de la OTAN con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La OTAN aprovechó el período previo a la conferencia para pedir a Rusia y China que se comprometieran a una mayor transparencia sobre sus propios arsenales, mientras que Grushko calificó el rearme fr

| etiquetas: rusia , francia , nuclear , avión , caza , macron , otan , arsenal , rafale
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 noopino
Estaría bien que ue madurase.
1. Nadie tiene que decir lo que debe o no debe hacer la ue desde fuera
2. No se juega con amenazas.
3. Con los vecinos se comercia y se pacta

El macron solo quiere vender su producto, como buen liberal y antisocial que es.
2 K 36
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Polonia dice que dejarán de estar los bombarderos nucleares de Francia cuando Rusia retire sus misiles nucleares de Bielorrusia que puso el año pasado.

El primero que ha amenazado instalando sus misiles nucleares en Bielorrusia es Rusia.
0 K 12
#1 Pitchford *
Lo de los aviones con armas nucleares en tu territorio, pero bajo mando francés, igual es la peor combinación posible. Claros objetivos y poca disuasión. Además la doctrina europea actual es que, aunque Rusia utilizase armas nucleares tácticas por estar perdiendo una guerra, no se le respondería con armas nucleares, para no escalar el conflicto a un terreno donde Rusia siempre tendría ventaja.
1 K 32
Alakrán_ #3 Alakrán_ *
#1 Dos cosas muy claras, Rusia se tendría que callar la puta boca ya que ha movido los misiles nucleares a Bielorrusia.
Europa debería tener sus propias bombas nucleares, sin depender de Francia o Alemania, pero de mientras, buenas son las francesas.
6 K 82
#4 Pitchford
#3 Los rusos son bastante primitivos, ya lo hemos visto en Ucrania. Cuidado con ellos, que son capaces de todo y tienen 5.000 ojivas nucleares.
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Alakrán_ #5 Alakrán_
#4 La clásica estrategia de estoy muy loco! Estoy muy loco!
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#6 Pitchford
#5 Pues sí, en este caso probada en combate, desde la 2a guerra mundial.
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Alakrán_ #9 Alakrán_
#6 Bueno, en Ucrania llevan embarrados 4 años, y todavía no controlan el Donbas.
0 K 15
#10 Pitchford
#9 No digo que sean efectivos, al contrario, sino que son temerarios y persistentes.
0 K 17
Alakrán_ #19 Alakrán_
#10 Pues no puedo llevarte la contraria porque tienes razón.
1 K 32
#7 pozz
#4 Ni en sus mas humedos sueños tienen 5000 ojivas nucleares, y mas aun despues de las imagenes que salieron sobre esas ojivas sovieticas en un estado bochornoso cuando se les desmorono el régimen. Algo me dice que no sois nada conscientes del descomunal coste economico en mantenimiento que conllevan 5.000 ojivas para tenerlas operativas...... Unos datos curiosos, en 2021, antes del delirio imperialista de Putin en Ucrania, EEUU invertia en mantener su arsenal nuclear casi lo mismo que lo que…  media   » ver todo el comentario
1 K 27
#12 Pitchford
#7 Pues me alegro. A ver si les explotan a ellos si intentan usarlas algún día.
1 K 29
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Para ser exactos, 3.500 son las que tiene operativas y verificadas tras los acuerdos de desarme.

5.000 es el total de las que no están desmanteladas.
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Atusateelpelo #16 Atusateelpelo *
Europa ya tiene bombas nucleares en su territorio desde hace tiempo...de EEUU:
- Alemania: Buchel
- Italia: Aviano.
- Paises Bajos; Vokel.
- Turkia; Incirlik.
- UK: Lakenheath.

Por lo que sea te molesta que Rusia haya desplegado armas nucleares en Bielorrusia (es logico)...pues igual los rusos estan igual de molestos por lo que lleva haciendo la OTAN y por eso lo han hecho.
¿O solo nos miramos el ombligo? Un pelin hipocrita...

Pues me cuelgo de #4 porque a #_3 no le gusta que le dejen las vergüenzas al aire.
0 K 13
#8 pozz
#3 Es irónico lo de esos tarados rusos.. Rusia puede meter sus nukes en Bielorrusia, pero en Europa no podemos apoyarnos en el paraguas nuclear frances. :wall:
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powernergia #13 powernergia
#3 Las armas nucleares son de países no pueden ser de "Europa".
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Alakrán_ #18 Alakrán_
#13 Creas un ejército europeo y asunto resuelto.
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Robus #17 Robus
Macrón debería decir: ¿O qué?

Y así dejar bien claro si Putin es un bocachancla o Rusia está verdaderamente amenazando a la UE.
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Malinke #15 Malinke
Siempre al albur de lo que diga EEUU.
En este tema sólo vi en Merkel algo de contraposición a los dictámenes de EEUU y a Borrell después de retirarse; hablo de gente con un poco de poder, pues Varoufakis no lo tenía y Sánchez tampoco lo tiene. Lo de Borrell y Sánchez puede que sea postureo y oportunidad y no son Merkel, pero menos es nada.
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menéame