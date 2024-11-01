Rusia advierte a los estados europeos que no acojan aviones bombarderos nucleares franceses

Según el concepto de Macron, la disuasión avanzada se basa en el despliegue temporal de las Fuerzas Aéreas Estratégicas (FAS) y sus aviones Rafale B con capacidad nuclear en bases aliadas de todo el continente, sin bases permanentes ni acuerdos de reparto nuclear inspirados en el mecanismo existente de la OTAN con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La OTAN aprovechó el período previo a la conferencia para pedir a Rusia y China que se comprometieran a una mayor transparencia sobre sus propios arsenales, mientras que Grushko calificó el rearme fr
| etiquetas: rusia , francia , nuclear , avión , caza , macron , otan , arsenal , rafale
1. Nadie tiene que decir lo que debe o no debe hacer la ue desde fuera
2. No se juega con amenazas.
3. Con los vecinos se comercia y se pacta
El macron solo quiere vender su producto, como buen liberal y antisocial que es.
El primero que ha amenazado instalando sus misiles nucleares en Bielorrusia es Rusia.
Europa debería tener sus propias bombas nucleares, sin depender de Francia o Alemania, pero de mientras, buenas son las francesas.
5.000 es el total de las que no están desmanteladas.
- Alemania: Buchel
- Italia: Aviano.
- Paises Bajos; Vokel.
- Turkia; Incirlik.
- UK: Lakenheath.
Por lo que sea te molesta que Rusia haya desplegado armas nucleares en Bielorrusia (es logico)...pues igual los rusos estan igual de molestos por lo que lleva haciendo la OTAN y por eso lo han hecho.
¿O solo nos miramos el ombligo? Un pelin hipocrita...
Pues me cuelgo de #4 porque a #_3 no le gusta que le dejen las vergüenzas al aire.
Y así dejar bien claro si Putin es un bocachancla o Rusia está verdaderamente amenazando a la UE.
En este tema sólo vi en Merkel algo de contraposición a los dictámenes de EEUU y a Borrell después de retirarse; hablo de gente con un poco de poder, pues Varoufakis no lo tenía y Sánchez tampoco lo tiene. Lo de Borrell y Sánchez puede que sea postureo y oportunidad y no son Merkel, pero menos es nada.