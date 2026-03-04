edición general
¿Es Rufián el único capaz de unir a la izquierda alternativa? La encuesta de 40dB. lo sitúa muy por delante

Gabriel Rufián concentra más apoyos que ningún otro dirigente. Antes de que Yolanda Díaz anunciara que no repetiría como candidata, ya era el favorito del conjunto de votantes a la izquierda del PSOE, con un 46,4%, frente al 17,2% que prefería a la vicepresidenta. Tras su retirada, su apoyo crece hasta el 52%. La segunda opción, Irene Montero, queda muy lejos, con un 9,8%.

Comentarios destacados:      
#2 Pitchford
Pues mal lo tiene la izquierda internacionalista si su mejor candidato es un independentista... Como político y orador me parece excelente, pero no creo que su apuesta independentista sea lo mejor para catalizar a muchos posibles votantes..
4 K 59
#5 josiahallen
#2 Es catalán y eso resta mucho. Lo de ser independentista mucho menos. Pero al menos es charnego.
0 K 6
#16 Pitchford
#5 Pues creo que alguien con su carisma y capacidades, catalán, incluso de pura cepa, pero no independentista, tendría mejores chances..
0 K 18
#17 josiahallen
#16 Por mi experiencia con los castellanos, y he hecho la mili, te equivocas por completo. No es un tema de ideologias.
0 K 6
#18 Pitchford
#17 Pues yo soy de origen castellano... :roll:
0 K 18
#21 josiahallen
#18 Pues precisamente por esto que no vas a poder notar nada. Contigo no se ponen.
1 K 24
#6 soberao
#2 Peor lo van a tener cuando tengan que consensuar un programa que sea como la guía con las líneas que no se traspasan.
1 K 35
#8 eipoc *
#2 me hace gracia cuando usáis el adjetivo independentista como algo negativo. Pero cómo esperáis que alguien quiera quedarse junto a la derecha de este país que apesta, cualquier persona con un mínimo de inteligencia se separaría. Quizás para alguien que trabajase en Jackass, pero poco más.
6 K 74
#20 Pitchford
#8 En Cataluña también hay derecha y hasta ultraderecha parece ser.. además los de 8 apellidos catalanes.. Si hasta menosprecian al Rufián y él, que ya se ha dado cuenta, debe estar pensando hasta renegar del independentismo.. nunca es tarde si la dicha es buena.. podría dar un golpe al tablero.
0 K 18
#26 Tensk
#8 Por, posibles, alusiones: él está en su derecho a ser independentista si así lo considera, allá cada cual con sus ideas.

Lo que no puedes es estar en misa y repicando, es decir, que si eres independentista no puedes ser, jamás de los jamases, representante máximo de la izquierda a nivel estatal, es incoherente. O estarás favoreciendo a todos y por tanto igual no eres independentista, o usarás el puesto para tus intereses independentistas.

Tan sencillo como eso, que no hace a este personaje ni mejor ni peor, simplemente no puedes ser representante de dos ideas antagónicas a la vez.
2 K 35
#27 eipoc
#26 qué de bobadas.
1 K 20
#28 Tensk
#27 Dijiste tú dando ejemplo..
0 K 10
#29 encurtido
#26 Iba a decir esto. Puedes ser independentista, independentista de izquierdas o de derechas, etc. Lo que no puedes ser es ser idependentista y proclamarte el mesías de la izquierda a nivel España. Porque si su programa tira para un sitio perderá votantes en todo el país, y si tira para el otro perderá a los votantes de ERC.

Y menos si como Rufián, hay hemeroteca de discursos muy rancios, estilo Liga Norte italiana, esperando a ser sacados para cargarse este invento en el primer día.
1 K 17
#31 Tensk
#29 Él cuenta con su imagen a veces racional por contraposición con los otros (que tampoco es de mucho mérito teniendo en cuenta lo que le rodea) y ahí ganar algo de votos, amén del efecto de aquellos que se junten con él y los votantes de "mejor a este que a los otros".

Pero nunca, nunca puede ser lo que no es. Sea de izquierda o de derecha, si eres independentista no puedes liderar un partido a nivel estatal con políticas a nivel estatal.
0 K 10
tul #9 tul
#2 si quieres llaman a llamazares otra vez a ver si esta vez suena la flauta xD
0 K 13
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#2

Más fácil lo tiene la derecha que ponen a la rana Gustavo y la votan igual.
0 K 13
DocendoDiscimus #14 DocendoDiscimus
#2 En sus propias palabras: antes que independentista es antifascista.
0 K 10
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#2 Bueno, si la ultraderecha presenta a candidatos a las elecciones autonómicas, cuando ellos en su programa hablaban de acabar con los gobiernos autonómicos, pues no veo demasiado problema tampoco.
0 K 17
elTieso #23 elTieso
#2 A muchos votantes nos da igual ese punto de independentista, nuestro único deseo después del fiasco Podemos/Sumar es que la ley electoral no castigue la división del voto, que haya un bloque capaz de apoyar al PSOE para que gobierne otra vez en lugar de PP+VOX. Seríamos ilusos esperando medidas o programa, podemos conformarnos en este escenario Trump, guerra de Irán, Von der Leyen, etc. conque la clase trabajadora no acabe ern una situación catastrófica. (No digo que todos los de izquierda opinemos igual, ojo, eso sería un milagro, y yo apuesto como tú a que la unión no funcionará, no porque Rufián sea independentista sino porque la izquierda no parece comprender la megahostia electoral que va a llevarse, y no se unirá).
1 K 29
#24 Ominous
#2 Y como orador igual. Hace política como si estuviera en twitter, la nueva política a base de "zascas" y aplauso fácil.
0 K 11
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Yo digo lo de siempre, se presentan 52 listas, no una. No hace falta nombrar a un "cabeza de lista" único o principal.
1 K 35
kumo #4 kumo *
Rufián el independentista que se iba a ir de Madrid hace como 5 años, luchando para ser candidato por España para no largarse de Malasaña. Lo que hay que ver. Y todavía habrá quien le vote simplemente porque le ve clipeado en tiktok.
1 K 27
#19 javic
#4 Mejor patriota español es el señor Rufián que aquellos que se arropan con la banderas de gobiernos extranjeros genocidas.
0 K 10
juliusK #13 juliusK *
Todos estos absurdos problemas identitarios de la izquierda española se habrían resuelto con una Republica Federal (yo añadiría Ibérica, que os irmaos son buena gente, y Socialista pero me conformaría). O sea como en USA o en la RFA donde no se mira, demasiado, el pueblo donde ha nacido el candidato a presidir el estado central sea en NY o en Baviera. Pero son cosas para las que el PSOE nunca "ha encontrado el momento" o directamente ha olvidado favoreciendo el discurso paleto ultranacionalista de excrecencias como Page o Lambàn.
1 K 22
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
el vermú por la nariz
1 K 18
Catacroc #12 Catacroc
A la izquierda alternativa no la va a unir nadie. Rufian unira a mucha gente, pero nunca seran "la izquierda alternativa". Es como los artistas indies, ahora que los ponen en los 40 se han hecho comerciales y ya no molan.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #25 MoñecoTeDrapo *
a 40dB no se escucha nada :troll:
0 K 11
#32 Leon_Bocanegra
El otro día me comentaba un compañero de trabajo que es una incoherencia ir de líder de la izquierda nacional siendo independentista.
Pero so mastuerzo, que tú votaste a vox en las autonómicas, y es un partido que reniega de las autonomías!
0 K 10
#30 Perrota
El único que puede unir a la izquierda es el voto a la izquierda.
0 K 10
A.more #10 A.more
Al ataque. La que le espera a rufián con la armada facher. Por cielo y tierra. Objetivo fascista
0 K 9
#3 josiahallen *
El tio se ha situado. Quién da primero da dos veces.

Otro candidato deberá primero demostrar qué es lo que tiene que Rufian no.
0 K 6
DonLenguita #22 DonLenguita
No sé,ni me interesa mucho saber, cómo serán los mecanismos para la elección de candidatos. Pero tengo un aporte que hacer, sorteo tipo Champions con 7 candidatos por partido y que la suerte nos acompañe
Y tengo otra propuesta... Si no encuentran un "líder" que una a la izquierda, que propongan a Zapatero, con sus respuestas en la comisión dejó a todos más que conformes, hasta diría que orgullosos
0 K 6

