¿Es Rufián el único capaz de unir a la izquierda alternativa? La encuesta de 40dB. lo sitúa muy por delante

Gabriel Rufián concentra más apoyos que ningún otro dirigente. Antes de que Yolanda Díaz anunciara que no repetiría como candidata, ya era el favorito del conjunto de votantes a la izquierda del PSOE, con un 46,4%, frente al 17,2% que prefería a la vicepresidenta. Tras su retirada, su apoyo crece hasta el 52%. La segunda opción, Irene Montero, queda muy lejos, con un 9,8%.
| etiquetas: rufián , izquierda , candidato , elecciones , encuesta , 40 db , el país
Lo que no puedes es estar en misa y repicando, es decir, que si eres independentista no puedes ser, jamás de los jamases, representante máximo de la izquierda a nivel estatal, es incoherente. O estarás favoreciendo a todos y por tanto igual no eres independentista, o usarás el puesto para tus intereses independentistas.
Tan sencillo como eso, que no hace a este personaje ni mejor ni peor, simplemente no puedes ser representante de dos ideas antagónicas a la vez.
Y menos si como Rufián, hay hemeroteca de discursos muy rancios, estilo Liga Norte italiana, esperando a ser sacados para cargarse este invento en el primer día.
Pero nunca, nunca puede ser lo que no es. Sea de izquierda o de derecha, si eres independentista no puedes liderar un partido a nivel estatal con políticas a nivel estatal.
Más fácil lo tiene la derecha que ponen a la rana Gustavo y la votan igual.
Pero so mastuerzo, que tú votaste a vox en las autonómicas, y es un partido que reniega de las autonomías!
Otro candidato deberá primero demostrar qué es lo que tiene que Rufian no.
Y tengo otra propuesta... Si no encuentran un "líder" que una a la izquierda, que propongan a Zapatero, con sus respuestas en la comisión dejó a todos más que conformes, hasta diría que orgullosos