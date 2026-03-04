¿Es Rufián el único capaz de unir a la izquierda alternativa? La encuesta de 40dB. lo sitúa muy por delante

Gabriel Rufián concentra más apoyos que ningún otro dirigente. Antes de que Yolanda Díaz anunciara que no repetiría como candidata, ya era el favorito del conjunto de votantes a la izquierda del PSOE, con un 46,4%, frente al 17,2% que prefería a la vicepresidenta. Tras su retirada, su apoyo crece hasta el 52%. La segunda opción, Irene Montero, queda muy lejos, con un 9,8%.