·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7617
clics
Fotografías antiguas muestran a mujeres ainu del norte de Japón y sus característicos labios tatuados
7348
clics
Mayim Bialik, actriz de 'The Big Bang Theory' recibe duras críticas por reírse del conflicto palestino-israelí en redes
5430
clics
Frases de Adam Smith que Milei y otros rechazarían
4967
clics
Un vitoriano le hace 'un calvo' al coche de Google. Hemeroteca Menéame. Onofre Bouvila
4309
clics
Respuesta de Pedro Sánchez en la cumbre hispano-Brasileña celebrada en Barcelona a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid
más votadas
359
España, Irlanda y Eslovenia piden a la UE anular el acuerdo con Israel
366
UNICEF denuncia el "asesinato" a manos de las fuerzas israelíes de dos conductores de camiones de agua en Gaza
358
Los vínculos de Apple con Israel son mucho más profundos de lo que crees [en]
632
Ayuso insulta a medio mundo desde Bruselas y convierte Madrid en un foco de bochorno diplomático
408
María Jesús Valero (7.291 Verdad y Justicia): "Si los imputados empiezan a señalar a Ayuso, habrá que llevarla al Supremo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
18
clics
Rueda viaja a China en plena crítica del PP y de Feijóo a Sánchez por hacer lo mismo
Feijóo visito China en 2017, en calidad de presidente de la Xunta, al igual que hizo en 2016 cuando se reunió en Cuba con Raúl Castro
|
etiquetas
:
rueda
,
feijoo
,
xunta
,
galicia
,
viaje
,
china
14
2
0
K
155
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
155
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
SeñorPresunciones
Piensan que la gente es subnormal...y la verdad es que en muchos casos aciertan. Siguen recibiendo votos y no merecen nada más que ser arrastrados por el barro.
1
K
31
#3
elgranpilaf
#1
Yo también lo pienso muchas veces
0
K
10
#6
makinavaja
#1
Sus votantes seguro...
0
K
13
#4
angelitoMagno
Es la diferencia entre tener que gestionar (Rueda) y dedicarte a poner trabas a la gestión de otro (Feijoo)
1
K
23
#7
audrey2012
#4
Es que a quién se le ocurre reunirse con una de las principales potencias económicas del mundo. ¿Estamos locos o qué??
0
K
7
#2
vicus.
Es lo que pasa cuando Frijolito, falto de personalidad y sobre todo de vergüenza, compra el discurso de la ultraderecha y se deja mangonear por la mataviejos de Madrid.
0
K
19
#8
Dene
Feijoo es un puto chiste con patas
0
K
12
#9
elgranpilaf
#8
Sin gracia
0
K
10
#5
Nachodemieres
Además de mala gente son estupidos es increíble, vaya tropa de patanes la que nos espera.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente