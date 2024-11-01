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Rueda viaja a China en plena crítica del PP y de Feijóo a Sánchez por hacer lo mismo

Rueda viaja a China en plena crítica del PP y de Feijóo a Sánchez por hacer lo mismo

Feijóo visito China en 2017, en calidad de presidente de la Xunta, al igual que hizo en 2016 cuando se reunió en Cuba con Raúl Castro

| etiquetas: rueda , feijoo , xunta , galicia , viaje , china
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9 comentarios
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Piensan que la gente es subnormal...y la verdad es que en muchos casos aciertan. Siguen recibiendo votos y no merecen nada más que ser arrastrados por el barro.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
#1 Yo también lo pienso muchas veces
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makinavaja #6 makinavaja
#1 Sus votantes seguro...
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
Es la diferencia entre tener que gestionar (Rueda) y dedicarte a poner trabas a la gestión de otro (Feijoo)
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#7 audrey2012
#4 Es que a quién se le ocurre reunirse con una de las principales potencias económicas del mundo. ¿Estamos locos o qué??
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vicus. #2 vicus.
Es lo que pasa cuando Frijolito, falto de personalidad y sobre todo de vergüenza, compra el discurso de la ultraderecha y se deja mangonear por la mataviejos de Madrid.
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Dene #8 Dene
Feijoo es un puto chiste con patas
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elgranpilaf #9 elgranpilaf
#8 Sin gracia
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Nachodemieres #5 Nachodemieres
Además de mala gente son estupidos es increíble, vaya tropa de patanes la que nos espera.
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menéame