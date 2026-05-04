edición general
Comentarios destacados:      
#1 roca
Cuando se retire Israel
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antesdarle #2 antesdarle
#1 por mi mejor no volver, se retire o no Israel
9 K 116
#5 soberao
#1 Cuando se incluya en las normas que países genocidas y que incumplen los mínimos derechos humanos no puedan participar como si fueran un país normal más.
4 K 61
#9 z1018
#1 otro argumento para no mencionar a la bicha, EURO viene de Europa, es decir, exigir que sea un concurso de música EXCLUSIVAMENTE europea.
1 K 13
vviccio #12 vviccio *
#1 Y que la empresa israelí Moroccanoil deje de patrocinar Eurovisión.
1 K 17
Barbol_Pelao #18 Barbol_Pelao *
#1 O más bien a los 5 segundos de que el PP vuelva al ejecutivo. El volantazo a nivel de relaciones internacionales y militar va a ser atroz.
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#13 Pitchford
Parece una bajada de pantalones desafortunada, con Gaza destruida, Líbano en llamas y Cisjordania en apartheid criminal. Hubiera sido mejor decir que nos gustaría participar en una próxima votación pública sobre la continuidad de Israel.
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ipanies #10 ipanies
Eurovisión siempre va a estar ligada al genocidio palestino y el blanqueamiento del sionismo criminal. No hay que volver nunca.
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ombresaco #3 ombresaco *
Habría estado bien un festival alternativo entre esos 5 paises... habría que buscarle nombre: Renegadovisión, por ejemplo.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Las condiciones son:
La vuelta de Rusia o el veto a Israel.

Que escojan
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#8 chavi
#4 No me parece bien ninguna de las dos posibilidades.

Israel no debe estar. Rusia, tampoco.
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Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 esa es la tercera vía xD

Por mi la más acertada

Porque la cuarta es que estén ambos
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traviesvs_maximvs #14 traviesvs_maximvs
#8 #11 la segunda opción, esta es el veto a Israel, lleva implícita el veto a Rusia que ya se aplica.
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#7 chavi
Mientras Israel esté en Eurovisión España no debe participar.
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Dene #19 Dene
Cuando parecía que íbamos por el buen camino.... Españita va a hacer un TACO???
A la mierda se pueden ir
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afrofrog #20 afrofrog
RTVE no contacta con nadie: responde a una pregunta que le hacen los de VerTele
A partir de ahí este 'medio' se inventa todo lo demás.

Errónea, microbloggin...
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kumo #6 kumo
Ya va viniendo la bajadita d epantalones tras el postureo. Previsible.
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loborojo #15 loborojo
Expulsión de Israel
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#16 detectordefalacias
Como eurofanático que lleva boicoteando desde hace años, yo solo me plantearía volver si:
Cambia toda la cúpula de dirección
Se prohíbe participar a paises genocidas
Se prohíbe aceptar patrocinios de empresas ligadas a genocidios
La inclusión de medidas de control para evitar que vuelva ocurrir algo así.

Pero vamos, posiblemente a mi ya me han perdido. Ya me costaba soportar a Israel antes del genocidio...
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Esfingo #17 Esfingo
Que más dará sí ya han encontrado una nueva forma de malgastar el dinero

elpais.com/television/2026-05-04/rtve-ya-tiene-sustituto-para-eurovisi
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menéame