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#1
roca
Cuando se retire Israel
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#2
antesdarle
#1
por mi mejor no volver, se retire o no Israel
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#5
soberao
#1
Cuando se incluya en las normas que países genocidas y que incumplen los mínimos derechos humanos no puedan participar como si fueran un país normal más.
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#9
z1018
#1
otro argumento para no mencionar a la bicha, EURO viene de Europa, es decir, exigir que sea un concurso de música EXCLUSIVAMENTE europea.
1
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#12
vviccio
*
#1
Y que la empresa israelí Moroccanoil deje de patrocinar Eurovisión.
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#18
Barbol_Pelao
*
#1
O más bien a los 5 segundos de que el PP vuelva al ejecutivo. El volantazo a nivel de relaciones internacionales y militar va a ser atroz.
1
K
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#13
Pitchford
Parece una bajada de pantalones desafortunada, con Gaza destruida, Líbano en llamas y Cisjordania en apartheid criminal. Hubiera sido mejor decir que nos gustaría participar en una próxima votación pública sobre la continuidad de Israel.
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#10
ipanies
Eurovisión siempre va a estar ligada al genocidio palestino y el blanqueamiento del sionismo criminal. No hay que volver nunca.
2
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#3
ombresaco
*
Habría estado bien un festival alternativo entre esos 5 paises... habría que buscarle nombre: Renegadovisión, por ejemplo.
2
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#4
Verdaderofalso
*
Las condiciones son:
La vuelta de Rusia o el veto a Israel.
Que escojan
1
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#8
chavi
#4
No me parece bien ninguna de las dos posibilidades.
Israel no debe estar. Rusia, tampoco.
3
K
52
#11
Verdaderofalso
#8
esa es la tercera vía
Por mi la más acertada
Porque la cuarta es que estén ambos
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#14
traviesvs_maximvs
#8
#11
la segunda opción, esta es el veto a Israel, lleva implícita el veto a Rusia que ya se aplica.
2
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#7
chavi
Mientras Israel esté en Eurovisión España no debe participar.
1
K
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#19
Dene
Cuando parecía que íbamos por el buen camino.... Españita va a hacer un TACO???
A la mierda se pueden ir
0
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#20
afrofrog
RTVE no contacta con nadie: responde a una pregunta que le hacen los de VerTele
A partir de ahí este 'medio' se inventa todo lo demás.
Errónea, microbloggin...
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#6
kumo
Ya va viniendo la bajadita d epantalones tras el postureo. Previsible.
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#15
loborojo
Expulsión de Israel
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#16
detectordefalacias
Como eurofanático que lleva boicoteando desde hace años, yo solo me plantearía volver si:
Cambia toda la cúpula de dirección
Se prohíbe participar a paises genocidas
Se prohíbe aceptar patrocinios de empresas ligadas a genocidios
La inclusión de medidas de control para evitar que vuelva ocurrir algo así.
Pero vamos, posiblemente a mi ya me han perdido. Ya me costaba soportar a Israel antes del genocidio...
0
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#17
Esfingo
Que más dará sí ya han encontrado una nueva forma de malgastar el dinero
elpais.com/television/2026-05-04/rtve-ya-tiene-sustituto-para-eurovisi
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K
10
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20
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La vuelta de Rusia o el veto a Israel.
Que escojan
Israel no debe estar. Rusia, tampoco.
Por mi la más acertada
Porque la cuarta es que estén ambos
A la mierda se pueden ir
A partir de ahí este 'medio' se inventa todo lo demás.
Errónea, microbloggin...
Cambia toda la cúpula de dirección
Se prohíbe participar a paises genocidas
Se prohíbe aceptar patrocinios de empresas ligadas a genocidios
La inclusión de medidas de control para evitar que vuelva ocurrir algo así.
Pero vamos, posiblemente a mi ya me han perdido. Ya me costaba soportar a Israel antes del genocidio...
elpais.com/television/2026-05-04/rtve-ya-tiene-sustituto-para-eurovisi