edición general
3 meneos
15 clics

Un robo de caracoles dejará a muchos franceses sin su manjar navideño

No fue tanto así como el atraco al Louvre, pero para un pueblo del noreste de Francia, el reciente robo de caracoles con valor de más de 100.000 dólares de una granja local, justo cuando inicia la temporada alta de consumo por vacaciones, se le acerca bastante. La familia propietaria del negocio cree que el objetivo del robo, y sobre todo el momento en que este sucedió, sugieren que quien lo hizo conocía a fondo la esotérica industria del escargot, el caracol comestible.

| etiquetas: caracoles , francia , robos , sucesos , internacional
3 0 0 K 42 actualidad
8 comentarios
3 0 0 K 42 actualidad
#1 Aas59
Ohhhh. Mon Dieu. C' est terrible.
1 K 18
frg #2 frg
#1 A ver como haces una paella en condiciones sin caracoles.
0 K 11
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Con rata de agua, xiquet.
0 K 11
#5 asgard_gainsborough
#2 Con pollo y conejo. De toda la vida.
0 K 13
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#1 20 positivos para ti. Me imagino perfectamente a un tipo de camiseta a rayas blancas y rojas, con bigote tipo handlebar retorcido en las puntas, una baguet bajo el brazo y el faluche bien encalado en las cejas declamando al cielo luego de enterarse de tan amarga y terrible noticia.
0 K 12
#8 Pitchford
¿Alguien se come los caracoles completos, aunque sin la cáscara? Yo los caracolillos de mar sí.
0 K 17
#4 asgard_gainsborough
"La familia propietaria del negocio cree que [...] quien lo hizo conocía a fondo la esotérica industria del escargot, el caracol comestible."
No fastidies, como cualquier francés y parte del extranjero. Anda que no han afinado.
0 K 13
Deviance #6 Deviance
Los gabachos no han comido una ración decente de caracoles en su vida, que milongas pa no dormir nos vienen contando ahora .......
Que escargos ni escargos ni que poyas en vinagre .......... :troll:
Os los recomiendo a todos los meneantes que si pasáis por aquí, una buena ración de caracoles que te chupas los dedos y untas media barra de pan.
www.aytopalencia.es/noticia/los-caracoles-de-jose-maria-blanco-se-alza
0 K 13

menéame