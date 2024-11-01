edición general
Robert De Niro rompe a llorar mientras pide que «neutralicen» a Trump [ENG]

Robert De Niro rompió a llorar mientras arremetía contra el “idiota” Donald Trump en su último ataque contra el presidente. El actor, de 82 años, participó con Nicolle Wallace, de MSNow, en la edición del lunes del pódcast The Best People. La conversación derivó rápidamente hacia el presidente, de 79 años, con quien De Niro mantiene una relación tensa. «Quiero que me devuelvan mi país», dijo en un momento el actor, y añadió que Trump debía ser «neutralizado».

antesdarle #2 antesdarle
#1 no caerá esa suerte, la zanahoria tiene tanto veneno dentro que será complicado terminar con él
Kantinero #4 Kantinero *
#2 #1 Tampoco conviene, sus seguidores con ayuda de la prensa afín lo convertirían en un mártir (véase conspiración de asesinato etc...) y buscarían un sustituto con el mismo perfil
Lo suyo es que pierda en las urnas y por mucho que también en eso es un bandido, recordemos el asalto al congreso.
Una sociedad enferma ha puesto a la cabeza del país un enfermo y el resto del mundo le va copiando
stygyan #5 stygyan
#4 el mismo perfil es prácticamente imposible. Digamos lo que digamos, el zanahoria tiene mucho carisma y es difícil de imitar.
