Robert De Niro advierte que Trump “no se irá”, en 2028 y llama a la movilización ciudadana  

El actor Robert De Niro lanzó una dura advertencia sobre el futuro político de Donald Trump y aseguró que el mandatario “no se irá voluntariamente” al finalizar su segundo mandato en 2028. “Nunca se irá. Tenemos que hacerlo ir”, afirmó el intérprete en una entrevista. Las declaraciones forman parte de un episodio del podcast The Best People with Nicolle Wallace, que se estrenó este lunes. De Niro cuestiona la idea de que Trump abandonará la Casa Blanca sin resistencia al concluir su mandato y llamó a no minimizar sus declaraciones públicas.