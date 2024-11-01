edición general
Robert De Niro advierte que Trump “no se irá”, en 2028 y llama a la movilización ciudadana

El actor Robert De Niro lanzó una dura advertencia sobre el futuro político de Donald Trump y aseguró que el mandatario “no se irá voluntariamente” al finalizar su segundo mandato en 2028. “Nunca se irá. Tenemos que hacerlo ir”, afirmó el intérprete en una entrevista. Las declaraciones forman parte de un episodio del podcast The Best People with Nicolle Wallace, que se estrenó este lunes. De Niro cuestiona la idea de que Trump abandonará la Casa Blanca sin resistencia al concluir su mandato y llamó a no minimizar sus declaraciones públicas.

Kantinero #5 Kantinero *
Totalmente, un narcisista de mierda como él, si pierde volverá a liarla apelando al pucherazo, lo mismo que si aqui Abascal o Feijoo pierden otra vez contra Sanchez (para los limitados, perder es que no puedan gobernar, incluso porque no quieren) apelaran al pucherazo, la basura de derechas es así, con la jefa de la maldad a la cabeza.
Fj_Bs #6 Fj_Bs
#5 Asi es la Canalla ;. nunca descansa y abusa del poder
azathothruna #4 azathothruna
Aun creen que se ira cuando "termine" este mandato?
Incluso puede anular las midterms.
Ya lleva diciendo cosas por el estilo.
A tragar, colonizadores.
Esto es la primera cuota desde el golpe de suerte que les dio colon
Suppli y natontados son fans de ese discurso colonizador de rubio a los europedos
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

No creo que anule las midterms ... pero que va a intentar manipular todo lo posible ... tampoco tengo dudas.
Findeton #10 Findeton
#4 Pues anteriormente se fue y luego gobernó Biden.
azathothruna #11 azathothruna
#10 Que inocente.
De veras crees que hara lo mismo?
Ya aprendio.
Findeton #9 Findeton
#8 No ignoro nada. El hecho es que irse, se fue y luego gobernó Biden. Es un hecho, al que puedes añadir peros, pero el hecho sigue ahí.
Findeton #1 Findeton *
Y eso lo sabe porque es adivino. Nota: Trump ya se fue y gobernó Biden.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 tras poner en duda las elecciones, presionar al gobernador de Georgia, amenzar a su vicepresidente si certificaba la victoria de su oponente y con un Asalto al Capitolio de por medio.

No fue modélica la transición de poder
Findeton #3 Findeton
#2 Correcto... pero se fue.
#8 Galton
#3 Su ignorancia premeditada de los hechos del 6 de enero resulta cómplice... pero no inesperadamente cómplice...
