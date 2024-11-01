edición general
Rita Maestre, contra el anonimato en internet: No protege la libertad de expresión, solo amedrenta

"Hay una investigación pero nos topamos con el abismo del anonimato de internet. Es difícil saber quien está detras de una cuenta. Alguien publica un anuncio en Telegram y ya sabemos lo que piensa el dueño, que no tiene responsabilidad de lo que sucede en su canal. El anonimato en redes sociales no protege la libertad de expresión, lo que protege es la capacidad de algunos para hacer daño, para amedrentar y organizarse políticamente. "

#2 Hacksturcon *
Pueden repetir la matraca del equipo de desinformacion sincronizada lo que quieran. El anonimato en las redes deberia ser un derecho. sino te gusta lo que otros expresan, les bloqueas y prau.

Y si hay delito, denuncia.
#2
arturios #3 arturios
#2 No debería ser un derecho... ES UN DERECHO art.18.3 de la Consti: "Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial" hay que recordar que es de 1978, aun así en el punto 4 "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."
#3
#6 Cualicuatrototem
#3 Ese artículo recoge el derecho al secreto de las comunicaciones privadas y por tanto secretas, diría que lo contrario de lo que es una red social donde se hace un comunicación pública para ser leída por todo el mundo, que estaría protegido por la libertad de opinión.

Ese punto cuatro del artículo que indicas daría pie a evitar el anonimato mediante ley: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."
#6
Herumel #12 Herumel
#6 Es decir, las informaciones privadas de punto a punto han de ser privadas, pero de lo que se queda, es de comunicaciones públicas que los dueños que van por otra ley, es otra cosa. no confundamos, lo que se está hablado es de "control" de edad sobre comunicaciones privadas, no mezcléis que creo otros empezamos a sospechar.
#2
Herumel #10 Herumel *
#2 No has leido, ni entendido la noticia, y como acosan coordinadamente a gente. Y no no es cuestión de bloquear y paru, leete la noticia y luego vuelves.
#10
#11 Hacksturcon
#10 Cierto, no he entendido nada. Tendrian que inventar algun sistema para poder "silenciar" a un grupo de gente que te molesta, y ya de paso llamarlo "ignore". Estan tardando.
#10
Herumel #14 Herumel
#11 Cuando leas la noticia y de que va, que no es en ningun caso de comunicaciones privadas vuelves.
#11
#20 Hacksturcon *
#14 y que pasa, que en las publicas no existe nada como "ignore"? Ademas, que es ponerle puertas al campo. Si una red obliga a identificarte, te vas a otra.

Al final enseñaremos a los chavales las ventajas de 4chan.
#14
#23 Perrota
#2 Si. Hasta que te toca a ti y tu familia, entonces empiezas a criticar al anonimato en redes.

No debería hacer falta llegar a eso para darse cuenta.
#2
#24 Hacksturcon *
#23 Ignore o denuncia. Con denuncia por medio ya se ocuparan de saltarse el anonimato por los cauces adecuados.

Lo que estos quieren es una herramienta para la caza de brujas.

No deberia hacer falta muchas canas para darse cuenta.
#23
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Por esa misma regla de tres el canal de denuncias no debería ser anónimo ¿No?
#4
#7 Cualicuatrototem
#4 La gran diferencia es que una es una comunicación pública y otra privada.
#4
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 Esta gente solo quiere controlar para prohibir la disidencia. Sea del signo que sea.
#7
JackNorte #1 JackNorte *
No es dificil saber quien esta detras de una cuenta y en Telegram no se esconden, el problema es investigar como delincuentes a inocentes y no investigar como delincuentes a los que cometen delitos, se tiene pruebas y se conocen sus entornos e integrantes.
Primero hay que usar los mismos recursos para perseguir a inocentes como asociaciones juveniles sin prueba de delito que a integrantes de grupos que se dedican a delinquir.
Pero claro igual habria que infiltrar tambien a alguien entre los jueces los militares y la policia. Eso si todo con orden judicial y pruebas , y despues vemos los resultados. Y si son necesarios medidas contra toda la poblacion que no exista prueba alguna de sus delitos.
#1
YSiguesLeyendo #17 YSiguesLeyendo *
ES FALSO QUE HAYA ANONIMATO. cada IP está asignada y es única, con lo cual se puede identificar técnicamente al autor. otra cosa es que las compañías no quieran informar a las autoridades. pero lo que se dice anonimato es falso que haya. es una falsa sensación de anonimato. pero claro, ésta no se entera ni se quiere enterar de nada
#17
#18 wendigo
#17 El cg-nat de las empresas de comunicaciones, disiente contigo

Saludos
#17
#22 elBerzas
#18 el cg-nat no impide que una compañía no pueda informar que usuario tenía en un momento determinado una dirección IP.
#18
Magankie #16 Magankie
Joder, si no se dan cuenta que esa medida es de extrema derecha, van muy mal...
#16
IkkiFenix #19 IkkiFenix *
Esta tipa es lo peor. En Madrid estamos condenados a gobiernos del PP con esta presunta izquierda.
#19
The_Ignorator #15 The_Ignorator
Y luego dirán que si "Free Assange" y que putada lo de Snowden y lo de Manning.
#15
#21 elBerzas
por que queda gente valiosa, aunque poca, que está intentando cambiarlo y no quiero dejarles sólos. De hace 3 años a ahora ya noto un cambio a mejor.
#21
#5 elBerzas
rojos rojeando, piensan lo mismo que los de este estercolero.
#5
TomCollins #9 TomCollins
#5 este estercolero en donde pasas tu tiempo. Qué haces aquí si tanto asco te damos?
#5
ipanies #13 ipanies
#5 Negativo para ayudarte a salir del estercolero. Si por ti solo no puedes marcharte solo tienes que pedir ayuda ;)
#5

