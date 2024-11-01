Rita Maestre, contra el anonimato en internet: No protege la libertad de expresión, solo amedrenta  

"Hay una investigación pero nos topamos con el abismo del anonimato de internet. Es difícil saber quien está detras de una cuenta. Alguien publica un anuncio en Telegram y ya sabemos lo que piensa el dueño, que no tiene responsabilidad de lo que sucede en su canal. El anonimato en redes sociales no protege la libertad de expresión, lo que protege es la capacidad de algunos para hacer daño, para amedrentar y organizarse políticamente. "