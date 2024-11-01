Rita Maestre, contra el anonimato en internet: No protege la libertad de expresión, solo amedrenta  

"Hay una investigación pero nos topamos con el abismo del anonimato de internet. Es difícil saber quien está detras de una cuenta. Alguien publica un anuncio en Telegram y ya sabemos lo que piensa el dueño, que no tiene responsabilidad de lo que sucede en su canal. El anonimato en redes sociales no protege la libertad de expresión, lo que protege es la capacidad de algunos para hacer daño, para amedrentar y organizarse políticamente. "
Y si hay delito, denuncia.
Ese punto cuatro del artículo que indicas daría pie a evitar el anonimato mediante ley: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."
Al final enseñaremos a los chavales las ventajas de 4chan.
No debería hacer falta llegar a eso para darse cuenta.
Lo que estos quieren es una herramienta para la caza de brujas.
No deberia hacer falta muchas canas para darse cuenta.
Primero hay que usar los mismos recursos para perseguir a inocentes como asociaciones juveniles sin prueba de delito que a integrantes de grupos que se dedican a delinquir.
Pero claro igual habria que infiltrar tambien a alguien entre los jueces los militares y la policia. Eso si todo con orden judicial y pruebas , y despues vemos los resultados. Y si son necesarios medidas contra toda la poblacion que no exista prueba alguna de sus delitos.
