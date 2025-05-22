edición general
Ridículo de VOX, proponen crear recursos energéticos que España no tiene

Ridículo de VOX, proponen crear recursos energéticos que España no tiene  

El vídeo critica una propuesta de VOX sobre reforzar la soberanía energética de España explotando recursos propios como petróleo o uranio. España no cuenta con reservas significativas de estos recursos, por lo que basar la independencia energética en su extracción sería inviable.

ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
¿Entonces lo del petróleo en las zonas próximas a Canarias es un bulo? :troll:

Y en cuanto al uranio: www.rtve.es/noticias/20250522/uranio-espana-si-hay-reservas-pero-por-l

No la voto negativo, pero tampoco es que no haya de donde agarrar recursos, aunque sean cantidades pequeñas
6 K 72
skaworld #4 skaworld
#2 El uranio, a palo seco, no sirve de nada y pa enriquecerlo igual tienes quejitas de algo llamado consejo de seguridad de la ONU, que, por lo que sea, no suele ser muy propenso a permitr que paises jueguen con material subsceptible de ser usado pa hacer pepinos. Pero supongo que siempre le puedes preguntar al tio Sam si le parece bien que tengas la capacidad tecnologica de mandar pepinos nucleares, que como somos aliados seguro que no pone ninguna pega. A Carrero le fue bien
5 K 61
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#4

Añade que el coste de construir una planta de enriquecimiento de uranio a base de centrifugadoras no es baladí.

Sale más barato el alimentar reactores rápidos y hacer plutonio. xD
1 K 25
ACEC #12 ACEC
#10 Añade que si montas planta de enriquecimiento, te ponen en la diana al nivel de Irán
1 K 23
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#12

¡qué Carrero Blanco ni qué niño muerto! :-D

P.S. Lo de Carrero era Vandellós I ... que podía producir plutonio ... mira tú que casualidad. El resto de reactores españoles, no pueden,
0 K 13
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 El consejo de seguridad de la ONU no pinta nada en las plantas de enriquecimiento, es la OIEA quien las supervisa.

Y España ya enriquecia su uranio entre 1970 y el 2000 en Eurodif, consorcio europeo del que uno de los propietarios era Enusa, la empresa española que exportaba las minas y fabrica las barras de combustible.
en.wikipedia.org/wiki/Eurodif
0 K 18
Cantro #5 Cantro
#2 las reservas de uranio se agotarían, con suerte, en 15 años

El destrozo sería permanente
1 K 17
d5tas #6 d5tas
#2 Podemos leer por lo menos la entradilla:
España no cuenta con reservas significativas de estos recursos, por lo que basar la independencia energética en su extracción sería inviable.
1 K 14
Don_Pixote #9 Don_Pixote *
#2 una cosa es tenerlos, otra es que sea economicamente viable extraerlos y procesarlos
Como el caso del petroleo en Venezuela y las aspiraciones de Trump..
1 K 14
JackNorte #7 JackNorte *
Que tontos somos que teniendo recursos segun tu y Vox de todo no queremos extraerlos. Pero claro Vox tambien dice que el agua que acaba en el mar se desperdicia. Dicen tantas cosas y luego hay gente como tu justificandolo. xD Lo que si estoy convencido es que Vox suelta bulos y le da igual que sea cierto medio cierto o mentira.
Porque algo queda. Y les funciona aunque luego nada de lo que digan tenga consecuencias o una realidad que lo sustente.
Para que van a hacer algo si solo con bulos o inventandose problemas y no dando ninguna solucion ni cambiar nada de la realidad sigue subiendo.
Es ganar si o si . No necesitan hacer nada mas, porque ya les funciona.
4 K 54
rutas #8 rutas *
No lo entendéis. Vox ya sabe que en la España actual no tenemos esos recursos. Lo que Vox está diciendo es que tenemos que volver a invadir y colonizar los territorios que hagan falta para apropiarnos de todos los recursos que merecemos por Designio Divino.

MEIGA - Make España Imperial Great Again, ¡cojones!
2 K 29
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
Esta gente se piensa que las turbinas eolicas funcionan con diesel cuando no hay viento.
(confundiendo las antiguas soluciones en que algunas turbinas incluian un generador diesel para poder controlarlas en casos extremos, sobretodo en zonas de tifones o huracanes, ahora la mayoria son soluciones con baterias)

Asi que no me sorprende nada.
1 K 18
mikelx #1 mikelx *
La España de 1600 si que tenia estos recursos naturales por lo que, según la fecha moral de VoX, todavia deberian de estar disponibles.
1 K 17
ACEC #11 ACEC
No se por qué los negativos. Más vídeos como estos, exponiendo las incoherencias y la debilidad intelectual de los políticos es lo que hace falta.
0 K 11
DORO.C #15 DORO.C
España sí que tiene reservas de Uranio. Bulaco.
0 K 11

