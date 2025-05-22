Ridículo de VOX, proponen crear recursos energéticos que España no tiene  

El vídeo critica una propuesta de VOX sobre reforzar la soberanía energética de España explotando recursos propios como petróleo o uranio. España no cuenta con reservas significativas de estos recursos, por lo que basar la independencia energética en su extracción sería inviable.
Y en cuanto al uranio: www.rtve.es/noticias/20250522/uranio-espana-si-hay-reservas-pero-por-l
No la voto negativo, pero tampoco es que no haya de donde agarrar recursos, aunque sean cantidades pequeñas
Añade que el coste de construir una planta de enriquecimiento de uranio a base de centrifugadoras no es baladí.
Sale más barato el alimentar reactores rápidos y hacer plutonio.
¡qué Carrero Blanco ni qué niño muerto!
P.S. Lo de Carrero era Vandellós I ... que podía producir plutonio ... mira tú que casualidad. El resto de reactores españoles, no pueden,
Y España ya enriquecia su uranio entre 1970 y el 2000 en Eurodif, consorcio europeo del que uno de los propietarios era Enusa, la empresa española que exportaba las minas y fabrica las barras de combustible.
en.wikipedia.org/wiki/Eurodif
El destrozo sería permanente
Como el caso del petroleo en Venezuela y las aspiraciones de Trump..
Porque algo queda. Y les funciona aunque luego nada de lo que digan tenga consecuencias o una realidad que lo sustente.
Para que van a hacer algo si solo con bulos o inventandose problemas y no dando ninguna solucion ni cambiar nada de la realidad sigue subiendo.
Es ganar si o si . No necesitan hacer nada mas, porque ya les funciona.
MEIGA - Make España Imperial Great Again, ¡cojones!
(confundiendo las antiguas soluciones en que algunas turbinas incluian un generador diesel para poder controlarlas en casos extremos, sobretodo en zonas de tifones o huracanes, ahora la mayoria son soluciones con baterias)
Asi que no me sorprende nada.