·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8725
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
6135
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
4744
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
3809
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
3414
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
más votadas
409
À Punt degrada a la meteoróloga Victòria Rosselló [CAT]
393
Mazón en el Ventorro: Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 el día de la dana
462
El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 putas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes
524
Nuevo escándalo en el SAS: más de 250 nombramientos de directivos de centros sanitarios son ilegales
336
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
114
clics
Ridículo de Alejo Miranda del PP en ONDA CERO
Vaya Vergüenza de explicaciones sin sentido del Mamporrero del PP
|
etiquetas
:
alejo
,
miranda
,
pp
,
onda
,
cero
,
alsina
5
1
1
K
50
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
1
K
50
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
Ojo, que Alsina nada sospechoso de ser del PSOE, pone a este sujeto en un brote. Setenta preguntas en en cincuenta y cinco minutos, una metralleta vamos.....Ya hay que ser subnormal
0
K
18
#2
wildseven23
Qué vergüenza de señor, al nivel de sus votantes.
0
K
15
#3
Milmariposas
Un botones Sacarino del PP reconociendo que es un inepto y un inútil.
0
K
14
#4
Glidingdemon
Esta gente es la que dice que vienen a regenerar la politica, cuando son la misma banda de ladrones corruptos de toda la vida de genova 13, nada nuevo cara el sol aeemas de incapaces, subnormales profundos.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente