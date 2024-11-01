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Ridiculizan como nunca a Soto Ivars en la Asamblea de Madrid

Ridiculizan como nunca a Soto Ivars en la Asamblea de Madrid

A petición de Vox, Juan Soto Ivars acudía a la Asamblea de Madrid para "informar sobre las denuncias falsas en violencia de género". De hecho, él mismo es el autor del libro Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género. No obstante, el periodista se enfrentaba a la intervención de la diputada y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid Marta Carmona, que con apenas unos minutos desmontó al escritor.

| etiquetas: soto ivars , marta carmona
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
Supercinexin #3 Supercinexin
Una de las cosas que usted dice muy habitualmente es que el feminismo es un negocio y que cuando se habla de violencia de género suena a caja registradora. Pero si usted lleva diez años viviendo de hablar en contra del feminismo. Es usted quien ha hecho una carrera profesional de esto"

Tal cual todos y cada uno de los esperpentos de tío que se dedican a rajar todo el día del "feminismo", invitados a tertulias, invitados a las asambleas y juntas de las CCAA por los derechistas, sacando libros para divorciatas y fachas... básicamente haciendo caja y viviendo de ello al 100%.

Pero ey, que el feminismo es un chiringuito. Yo no, el feminismo.
14 K 132
yoyasieso #22 yoyasieso
#3 Que el haga una carrera profesional de la crítica a los chiringuitos no significa que no haya chiringuitos ...
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earthboy #23 earthboy *
Vaya, una señora ha puesto mini post-its en un libro.

#2 Como te dice #8 Si el titular de mierda de El Plural (je, je, je, plural) no te gusta es porque te gustan el ABC y La Razón (otro buenísimo). Y probablemente seas franco y hitler.

#3 Es el número 984598 en vivir del feminismo. Ya han habido muchas otres antes.
0 K 10
Ovlak #2 Ovlak *
Detesto a Soto Ivars, pero el titular es un juicio de valor (y clickbait) impropio de algo que se quiere hacer llamar "medio de comunicación". La edad de oro del periodismo.
9 K 107
josde #8 josde
#2 Si todos los buenos estan en la razon,the ojete y ABC. :troll:
2 K 53
Quel #4 Quel *
Hay una errata en el título.
La palabra "Ridiculizan" debería ir entre comillas. Ya que es algo que el lector tiene que intuir o imaginar.

En los enlaces que has puesto solo aparece una mujer opinando de un libro que admite no haber leído.
6 K 75
selina_kyle #14 selina_kyle *
#4 Estoy de acuerdo contigo y con # 2. Yo queria enviar directamente el twit de la intervencion, pero no me deja mandar enlaces de X. Asi que he cogido la unica noticia que he encontrado y he copiado el titular.
0 K 9
#7 Leon_Bocanegra
Soy Soto Ivars!

Miradme, soy Soto Ivars!

Soto Ivars he dicho!

So-to I-vaaaaaaars!
4 K 69
selina_kyle #1 selina_kyle *
Si no quereis abir la noticia:

La intervecion de Marta Carmona: x.com/MartaCarmonaOs/status/2052142945784963277

La respuesta de Ivars: x.com/elequidistante/status/2052278809181786434
4 K 47
#11 poxemita
#1 la respuesta de Ivars es muy buena, tranquila, argumentada y no dirigida a que 4 youtubers y medios activistas monten un video de fulano de copas destroza a.
2 K 27
#16 DrTrololo *
#1 pues yo la verdad no veo el ridículo en ningún sitio. Es mas, creo que ambos han sido bastante correctos y tienen su parte de razón.
2 K 22
Nylo #12 Nylo *
No he visto mucha crítica al contenido del libro, la verdad. Sólo veo críticas a una opinión de si existe o no debate sobre no sé qué. Muy pobre. El resto es puro ad hominem sin entrar en ninguna cuestión. Pero entiendo que los adoradores de los ad hominems lo vean como una victoria.
4 K 46
Quel #6 Quel *
#_3 Cuñadete, estás confundiendo "vivir de ello" con "chiringuito".

El feminismo es un chiringuito, ya que entre un puñado de vividoras se dedican a repartirse dinero público.
Soto vive de ello, yendo a tertulias, artículos y ahora con ese libro. Pero no vive del dinero que de forma arbitraria se le da del estado por hacer nada.
3 K 41
#9 Leon_Bocanegra
#6 El feminismo es un chiringuito.


Y lo digo con mis dos cojonazos bien gordos encima de la mesa
5 K 65
Quel #13 Quel
#9 Dónde pongáis los testículos los blanqueadores de la violencia, no es de mi interés.

Gracias por participar.
2 K 30
#15 Leon_Bocanegra
#13 si ya decia yo está mañana que no debia citar al blanqueador de nazis. Que luego la turra no hay quien la aguante.

Hasta otra, amigo de los nazis.
1 K 25
ostiayajoder #17 ostiayajoder *
#6 el antifeminismo es un CHIRINGUITO q te da puestos y ayuditas de gobiernos. (No a ti, usuario de meneame, sino a 'ti q vives de esto', a ti q eres de los de Ivars y esa gente)

A ti y a los medios q te llaman por hacer nada.

Todos chupan de la misma teta.

O acaso crees q Vito vive de ser periodista?

Pir otro lado: me encanta lo q dice:

No niega la violencia de género y q es un problema.

No niega q muchas veces no se aplican las medidas de la ley de VG y mueren mujeres por eso.

Dice q,…   » ver todo el comentario
0 K 10
Quel #19 Quel
#17 Si
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ostiayajoder #20 ostiayajoder *
#19 SI
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Cuñado #5 Cuñado
Esta noticia es un tanto sensacionalista. Vale que Marta Carmona se ha quedado a gusto, pero nunca nadie ha ridiculizado tanto a Soto Ivars como Soto Ivars.
2 K 33
Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo *
La diputada dice que tiene el libro lleno de post-it con datos erróneos y no cita ni uno, pero según ElSingular ridiculiza a Ivars, saben que la merma que consume la mierda que publican no se molesta ni en comprobar lo que excretan. xD
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ostiayajoder #18 ostiayajoder *
#10 Es una intervención, no un metaarticulo.

Si tienes curiosidad por cuáles son las mentiras seguro q le puedes preguntar a ella.

De hecho Ivars tampoco pone en duda lo q dice en ningún momento.
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DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
Vaya bulo de titular.
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menéame