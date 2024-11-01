Ridiculizan como nunca a Soto Ivars en la Asamblea de Madrid

A petición de Vox, Juan Soto Ivars acudía a la Asamblea de Madrid para "informar sobre las denuncias falsas en violencia de género". De hecho, él mismo es el autor del libro Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género. No obstante, el periodista se enfrentaba a la intervención de la diputada y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid Marta Carmona, que con apenas unos minutos desmontó al escritor.
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Tal cual todos y cada uno de los esperpentos de tío que se dedican a rajar todo el día del "feminismo", invitados a tertulias, invitados a las asambleas y juntas de las CCAA por los derechistas, sacando libros para divorciatas y fachas... básicamente haciendo caja y viviendo de ello al 100%.
Pero ey, que el feminismo es un chiringuito. Yo no, el feminismo.
#2 Como te dice #8 Si el titular de mierda de El Plural (je, je, je, plural) no te gusta es porque te gustan el ABC y La Razón (otro buenísimo). Y probablemente seas franco y hitler.
#3 Es el número 984598 en vivir del feminismo. Ya han habido muchas otres antes.
La palabra "Ridiculizan" debería ir entre comillas. Ya que es algo que el lector tiene que intuir o imaginar.
En los enlaces que has puesto solo aparece una mujer opinando de un libro que admite no haber leído.
Miradme, soy Soto Ivars!
Soto Ivars he dicho!
So-to I-vaaaaaaars!
La intervecion de Marta Carmona: x.com/MartaCarmonaOs/status/2052142945784963277
La respuesta de Ivars: x.com/elequidistante/status/2052278809181786434
El feminismo es un chiringuito, ya que entre un puñado de vividoras se dedican a repartirse dinero público.
Soto vive de ello, yendo a tertulias, artículos y ahora con ese libro. Pero no vive del dinero que de forma arbitraria se le da del estado por hacer nada.
Y lo digo con mis dos cojonazos bien gordos encima de la mesa
Gracias por participar.
Hasta otra, amigo de los nazis.
A ti y a los medios q te llaman por hacer nada.
Todos chupan de la misma teta.
O acaso crees q Vito vive de ser periodista?
Pir otro lado: me encanta lo q dice:
No niega la violencia de género y q es un problema.
No niega q muchas veces no se aplican las medidas de la ley de VG y mueren mujeres por eso.
Dice q,… » ver todo el comentario
Si tienes curiosidad por cuáles son las mentiras seguro q le puedes preguntar a ella.
De hecho Ivars tampoco pone en duda lo q dice en ningún momento.