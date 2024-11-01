Ridiculizan como nunca a Soto Ivars en la Asamblea de Madrid

A petición de Vox, Juan Soto Ivars acudía a la Asamblea de Madrid para "informar sobre las denuncias falsas en violencia de género". De hecho, él mismo es el autor del libro Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género. No obstante, el periodista se enfrentaba a la intervención de la diputada y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid Marta Carmona, que con apenas unos minutos desmontó al escritor.