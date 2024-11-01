¿Los ricos huyen cuando les subes los impuestos? Esto dicen los datos  

"Si subes los impuestos, los ricos se irán.” Seguro que lo has oído mil veces. Pero… ¿es verdad? En este vídeo analizamos qué dicen los datos y los estudios más recientes sobre la supuesta “fuga de ricos” cuando se suben los impuestos. Te explico qué revelan los economistas más reconocidos, por qué este mito se repite tanto y cómo se usa para frenar la justicia fiscal. También vemos cómo se está concentrando la riqueza, por qué los ingresos pasivos de los más ricos crecen sin parar y qué consecuencias tiene para la mayoría de la sociedad.