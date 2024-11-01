edición general
¿Los ricos huyen cuando les subes los impuestos? Esto dicen los datos

"Si subes los impuestos, los ricos se irán.” Seguro que lo has oído mil veces. Pero… ¿es verdad? En este vídeo analizamos qué dicen los datos y los estudios más recientes sobre la supuesta “fuga de ricos” cuando se suben los impuestos. Te explico qué revelan los economistas más reconocidos, por qué este mito se repite tanto y cómo se usa para frenar la justicia fiscal. También vemos cómo se está concentrando la riqueza, por qué los ingresos pasivos de los más ricos crecen sin parar y qué consecuencias tiene para la mayoría de la sociedad.

vicus. #2 vicus.
Y a donde van a ir, a un país donde los servicios públicos brillan por su ausencia, lleno de cochambre, pobreza y miseria, donde te atracan por todas las esquinas, donde hay golpes de estado cada dos pro tres, y la.seguridad, juridica es casi insistente?. Vaya por delante de que en España se paga menos impuestos que en muchos países de nuestro entorno.
#6 Febrero2027
#2 A Suiza
Kantinero #7 Kantinero
#6 Imposible, esta llena, no entra ni un rico más...

www.meneame.net/story/suiza-decide-futuro-votara-frenar-poblacion-10-m
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Pero si les encantan las versiones premium y las zonas vip, un país con impuestos altos a los ricos, es simplemente un país más exclusivo.
inventandonos #8 inventandonos
#1 Me ha encantado el punto de vista. Pero en este caso los pobres no pagan como ellos. En tu similitud es un club VIP lleno de pobres que entran gratis. ¿qué rico querría eso?
abnog #5 abnog
Ojalá.
Enero2025 #3 Enero2025
Ellos no se van, solo se marcha su dinero.
#4 drstrangelove
Es que la idea no es moverse físicamente a otro país, sino mover la residencia fiscal, que es muy diferente.
