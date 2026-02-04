edición general
Rezar delante de una clínica de aborto no es delito: la "molestia" no es coacción

Rezar delante de una clínica de aborto no es delito: la "molestia" no es coacción

El debate a favor y en contra del aborto se ha convertido en un debate tanto político como religioso y social. Una división ideológica que, sin embargo, no puede considerarse en todos los casos como una acción con consecuencias legales. La reunión de diferentes personas cerca de la clínica de aborto para rezar por las mujeres que allí acudían a interrumpir el embarazo no supone un posible delito de coacciones. Menos aún, cuando se trata de una acción reivindicativa que se produjo de forma «exquisitamente pacífica».

Raziel_2 #4 Raziel_2
Estoy de acuerdo con la reflexión, pero se deja a un lado el hecho de que no es un derecho simétrico.

Si nos juntaresemos un grupo de 50 o 60 ateos rezando al spaghetti volador delante de una iglesia concurrida, nos correrian a ostias y nos acusarian de ofensa a los sentimientos religiosos.
7 K 93
vicvic #3 vicvic
Una cosa es que te impidan entrar a la clínica, te bloqueen la puerta o se aproximen a ti para seguirte dando lugar a acoso, pero si están en grupo rezando cerca y no te impiden la movilidad, no te están coaccionando.
3 K 38
josde #1 josde
No es delito es ser una hijas de frutas.
2 K 38
Barney_77 #7 Barney_77
#1 Si, es de hijos de puta y de poco cristiano. Ir a tocar las pelotas a gente que va a un proceso que es o puede ser traumático es de auténtico hijo de puta. Pero ser un infraser todavía no es delito
0 K 16
josde #8 josde
#7 Y quien es eso , tu.
0 K 18
antesdarle #2 antesdarle
Bueno rezar en la calle parece amparado por la libertad religiosa y de expresión. Otra cosa es que sea poco considerado.
2 K 29
ombresaco #9 ombresaco
#2 «Las miradas en ocasiones resultan amenazantes, te apuntan con el dedo. Llamaron pacientes para anular citas, se retrasaron intervenciones por el estado de nervios de algunas pacientes. A ellos en redes sociales les han llamado asesinos. Se ha sentido perjudicado, ha tenido que tranquilizar a trabajadoras, poner denuncias, realizar papeleo, etc.», señalaba el propietario del centro en su denuncia.

Eso no es solo "rezar en la calle"
1 K 19
ombresaco #6 ombresaco
Es comparable a los piquetes informativos. Pero tirando de prejuicios a quien le molesta uno, justifica el otro y viceversa
1 K 20
Javi_Pina #10 Javi_Pina
Entonces tampoco es delito cuando se rodea el congreso o se hace un scrache pacífico
0 K 11
ombresaco #11 ombresaco
#10 depende de quién lo rodee, quién escrachee o quién sea el escracheado.
0 K 11
#5 Alcalino
Y el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, ¿Que hacemos con el?
0 K 9
#12 Kuruñes3.0 *
Pues yo creo que efectivamente rezar donde sea (o hacer el imbécil con una pancarta) no ha de ser delito. Interpelar o cortar el paso para dar la chapa a los usuarios pues ya es otra cuestión muy distinta.
0 K 7
Andreham #13 Andreham
Pues nada, a pagar a algún joven en paro para que se ponga delante de la Basílica con un contador de casos de abuso infantil de la Iglesia.

A ver qué pasa.
0 K 7

