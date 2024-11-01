edición general
Los Reyes Felipe VI y Letizia se suben el sueldo un 1,5% hasta los 290.000 y 160.000 euros

Los Reyes Felipe VI y Letizia se suben el sueldo un 1,5% hasta los 290.000 y 160.000 euros

El rey Felipe VI cobrará en 2026 un total de 290.000 euros, lo que supone 4.311 euros más que el año anterior, en aplicación de la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Así lo ha comunicado la Casa Real al hacer públicas sus cuentas anuales, dentro de la política de transparencia que el monarca puso en marcha cuando accedió al trono en 2014. La reina Letizia, por su parte, percibirá en 2026 una asignación de 160.000 euros, lo que representa un incremento de 2.881 euros respecto al año anterior.

7 comentarios
FunFrock #2 FunFrock
pues es menos que el IPC
2 K 31
rafaLin #5 rafaLin *
#2 Titular alternativo: Como casi todos los años, vuelve a bajarse el sueldo a todos los funcionarios del estado.
0 K 10
calde #7 calde *
#2 Pues es más de lo que merecen.
0 K 11
#1 Toponotomalasuerte
Eso es solo lo que no tocan. El resto está todo pago. La gasolina del Falcon, las fiestuquis y la hipoteca del palacio no la pagan con eso.
0 K 11
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Muy poco con todo lo que hacen por los españoles! :troll:
0 K 10
#6 DotorMaster
Mira, en este país todo el mundo cobra más que tu abuela.
0 K 10
#4 Xoche
Los 160.000 ya me parecen mucho parta alguien que tiene una mirada de sicópata en todos los eventos además de estar siempre con cara de culo
0 K 6

