Los Reyes Felipe VI y Letizia se suben el sueldo un 1,5% hasta los 290.000 y 160.000 euros

El rey Felipe VI cobrará en 2026 un total de 290.000 euros, lo que supone 4.311 euros más que el año anterior, en aplicación de la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Así lo ha comunicado la Casa Real al hacer públicas sus cuentas anuales, dentro de la política de transparencia que el monarca puso en marcha cuando accedió al trono en 2014. La reina Letizia, por su parte, percibirá en 2026 una asignación de 160.000 euros, lo que representa un incremento de 2.881 euros respecto al año anterior.