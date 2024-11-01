edición general
10 meneos
114 clics

Revista INTERVIU. Un hito en el periodismo español

Fue la revista semanal española que marcó un antes y un después en el panorama mediático del país. Fundada en 1976 en plena Transición Española, se convirtió rápidamente en un referente por su estilo atrevido, sus investigaciones a fondo y, sobre todo, por sus icónicas portadas.

| etiquetas: revista , interviú , periodismo , historia
9 1 1 K 170 cultura
13 comentarios
9 1 1 K 170 cultura
Supercinexin #7 Supercinexin
Todo lo que sé de geopolítica lo aprendí ahí, tanto en la peluquería esperando mi turno mientras miraba los sesudos reportajes que se publicaban como en el desván de la casa del pueblo zurrándome la sardina con señoritas que van desde Nadiuska hasta Belén Esteban (de las últimas que recuerdo) pasando por esa Diosa del cine español que se llama Maribel Verdú y que, atención nostálgicos, sale en las fotos de éste meneo.

Tardes de paella, reportaje de Interviú sobre mercenarios israelitas, atentados de comunistas, organizaciones fascistas o lo que tocase ese mes, y luego una dormilona con la señorita de rigor y a echar la siesta. Qué despreocupado se vivía.
1 K 30
Pertinax #2 Pertinax *
Icónicas portadas de churris en pelotas.
1 K 22
josde #4 josde
#2 En semi pelotas.
1 K 22
Supercinexin #10 Supercinexin
#4 Dependiendo del caché. Por supuesto a Norma Duval le sacaron un poco las tetas y fuera, pero a Nuria Bermúdez sí que le sacaron el triángulo www.uniliber.com/ficha/interviu-numero-1299-nuria-bermudez_71354155/

Todavía me deschorizo con la ocurrencia del tío que le puso el título a aquella portada, jajaj :troll:
0 K 19
xyria #5 xyria
#2 La de Marisol, creo que fue la primera.
0 K 11
NoPracticante #11 NoPracticante
#2 Tetas!
0 K 6
Feindesland #1 Feindesland
Yo quería trabajar allí de fotógrafo, pero sólo me aceptaron de articulista...

{0x1f625}
0 K 16
#9 Nasser
Tetas y culos a gogo, pero la verdad fué un alivio después de estudiar con los curas que tenían más peligro :troll:
1 K 13
Brill #6 Brill
Cuando yo la leía daba más pena que otra cosa, con reportajes al más putro estilo "Espejo público" o "Equipo de investigación", chavala en pelotas a las que no conocía ni Dios y la ocasional firma prestigiosa en alguna columna.

Por no hablar de sus chantajes a famosas para que aceptaran hacerse reportajes en bolas o su ética periodística", como cuando publicaron una entrevista falsa a Judit Mascó con fotos de una doble.
0 K 10
pedrobotero #13 pedrobotero
cuantos recuerdos de pajas!
0 K 10
#3 encurtido
Me resulta una combinación terrible, de las de suspender al alumno de 1º marketing por incluir esa propuesta en un trabajo de clase. Mezclar análisis políticos, investigaciones de relativo prestigio, con tías en tetas, portada y reportaje a fondo.
0 K 7
Pertinax #8 Pertinax *
#3 Míralo de otro modo. Era una manera de llevar artículos de prestigio (que los tenía), al pueblo llano. :troll:

En realidad era el Playboy hispano, donde, como es sabido, se compraba por los artículos. Así que voy a menear a modo de homenaje a mis primeros meneos adolescentes. Y aún recuerdo las fotos de aquello.

Recomiendo Bobemio pero abstemio, el cómic de Boldú, que retrata aquella época de Interviu y Lib estupendamente.
www.astiberri.com/products/bohemio-pero-abstemio-memorias-de-un-hombre
3 K 52
NoPracticante #12 NoPracticante
Ramón Boldú cuenta algunas anécdotas de aquellos tiempos en sus cómics cuando trabajaba en el libro que pertenecía al mismo grupo editorial.
0 K 6

menéame