Revista INTERVIU. Un hito en el periodismo español

Fue la revista semanal española que marcó un antes y un después en el panorama mediático del país. Fundada en 1976 en plena Transición Española, se convirtió rápidamente en un referente por su estilo atrevido, sus investigaciones a fondo y, sobre todo, por sus icónicas portadas.
Tardes de paella, reportaje de Interviú sobre mercenarios israelitas, atentados de comunistas, organizaciones fascistas o lo que tocase ese mes, y luego una dormilona con la señorita de rigor y a echar la siesta. Qué despreocupado se vivía.
Todavía me deschorizo con la ocurrencia del tío que le puso el título a aquella portada, jajaj
Por no hablar de sus chantajes a famosas para que aceptaran hacerse reportajes en bolas o su ética periodística", como cuando publicaron una entrevista falsa a Judit Mascó con fotos de una doble.
En realidad era el Playboy hispano, donde, como es sabido, se compraba por los artículos. Así que voy a menear a modo de homenaje a mis primeros meneos adolescentes. Y aún recuerdo las fotos de aquello.
Recomiendo Bobemio pero abstemio, el cómic de Boldú, que retrata aquella época de Interviu y Lib estupendamente.
www.astiberri.com/products/bohemio-pero-abstemio-memorias-de-un-hombre