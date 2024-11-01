edición general
7 meneos
131 clics

Resultados elecciones Cortes de Aragón 2026

Portal del Gobierno de Aragón con la última hora de los datos oficiales sobre las elecciones de las Cortes de Aragón 2026

| etiquetas: elecciones , aragón
7 0 1 K 44 politica
14 comentarios
7 0 1 K 44 politica
#3 Feliberto
Hombre, resultados lo que se dice resultados, no los muestra aún.
1 K 30
Ripio #4 Ripio
Un marcador sin nada mas.
0 K 20
#10 JuanCB
Yo he ido a votar y estaban los estereotipos en la mesa electoral. El apoderado de SALF que parecía salido del after y un negro de vox. Unas risas han caído.
1 K 18
Torrezzno #11 Torrezzno
#10 hombre el negro de vox no es el estereotipo. Seria un tipo con patillas largas y fachaleco
0 K 16
#8 PeloPene
Veo más resultados en tu dilatado ogt que en la web que has puesto colega
1 K 17
#9 surco
Aumenta un poco la participación. Por que? Ni idea. Aún es pronto. De entrada las encuestas marcan un panorama similar a Extremadura. Gana PP subiendo poco, sube Vox y hostion del PSOE.
Pp necesita a Vox, pero le vale su abstención. Esa es mi porra.
0 K 11
#13 DenisseJoel
#9 > Aumenta un poco la participación. Por que?

Porque es prácticamente imposible repetir exactamente el mismo porcentaje de participación de las anteriores elecciones.
0 K 11
Urasandi #2 Urasandi
lo que cuenta ahora mismo cabe en un post-it.
0 K 10
#14 Nusku *
¿Porqué habrán eliminado el fondo amarillo de la bandera en el logotipo? :roll:
0 K 10
Findeton #6 Findeton
Parece que aumentó la participación.
0 K 9
taSanás #1 taSanás
ARGS qué página más terrible... haces scroll hacia abajo y cambia todo de golpe...
0 K 8
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
De momento más participación que en el 2023
0 K 8
#7 DonBoton *
La meneo para que cualquier envío posterior sea duplicada y nos ahorremos la vergüenza ajena del resto de karmawhores peleándose por ver quién lo envía primero
0 K 6
Ripio #12 Ripio
#7 Los marcadores está vetados en MnM.
0 K 20

menéame