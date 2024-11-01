edición general
Respirar por el culo declarado seguro tras el primer ensayo en humanos [eng]

Científicos han probado por primera vez en humanos la ventilación enteral, un posible método de administración de oxígeno con un líquido que se introduce por el recto y luego se absorbe en los intestinos. El ensayo demostró que este método de ventilación es seguro y "allana el camino para futuros estudios que determinen si esta técnica puede ayudar a pacientes con insuficiencia respiratoria", según un estudio publicado el lunes en la revista Med.

