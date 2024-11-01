·
6
meneos
81
clics
¿Replantear la Alta Velocidad Española?
Análisis sobre las consecuencias de haber desarrollado en España la alta velocidad sobre vías de balasto.
alta velocidad
vía de balasto
vía de placa
5
1
0
K
48
actualidad
18 comentarios
#4
Macnulti_reencarnado
Ahí va mi aportación: NUNCA se debería haber hecho alta velocidad en España. El coste por kilómetro de vía tanto en ejecución como en mantenimiento es varias ordenes de magnitud mayores que para trenes tipo Alvia de 200-250 km/h, más que suficientes para los trayectos de 300-400 km entre Madrid y cualquier de las ciudades de destino. En ahorro de tiempo no supondría más de una media hora por trayecto. Pero aquí no somos más tontos porque no nos entrenamos.
5
K
70
#5
MADMax2
#4
sin saber demasiado, diría que (aparte de dices y pelotazos) era para tener una excusa y unir los sistemas de vías español con el francés y del resto de europa
0
K
10
#6
duende
#4
La envidia es nuestro pecado favorito, y nuestros queridos políticos sacan votos prometiendo alta velocidad construyéndola de la forma más barata posible, si el construirla de forma barata implica mantenimientos más elevados en el futuro, eso ya será un problema de otro.
3
K
43
#8
Peka
#4
Por fin dices algo coherente. Que no se vuelva a repetir.
Añado, España debería volver a trenes no tan rápidos pero que circulen de noche. Cenas en Barcelona, duermes por el camino y te despiertas en Sevilla. Optimización de recursos y tiempos.
3
K
28
#10
Macnulti_reencarnado
#8
y yo que te pensaba perdido del todo.
0
K
8
#12
duende
#8
Si estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto, siempre he pensado que el crecimiento en la alta velocidad se ha echo a expensas del transporte de cercanías y las opciones baratas de transporte regional.
0
K
12
#7
duende
Consultado a la IA: "via de balastro vs via en placa"
"La principal diferencia es que la vía de balasto usa piedra partida para sujetar las traviesas, ofreciendo flexibilidad y bajo coste inicial, ideal para líneas convencionales. La vía en placa sustituye el balasto por una losa de hormigón rígida, ofreciendo alta estabilidad, menor mantenimiento y mayor vida útil, siendo el estándar para alta velocidad y túneles".
5
K
59
#13
eqas
#7
pues lo hemos hecho un poco regular. Hay que cambiar todas las lineas de alta velocidad, porque sólo he visto balasto siempre.
0
K
13
#14
duende
#13
El autor del artículo sostiene que sólo nos podemos permitir cambiar la pocas rentables que tienen sentido, y que lo mejor que podemos hacer con el resto es abandonar la alta velocidad y convertías en vías de velocidad alta (unos 200 km) que podrían seguir con balasto porque no exigirían tanto mantenimiento (los costes de mantenimiento aumentan con la velocidad).
0
K
12
#15
eqas
#14
el talgo pendular funcionaba tan bien y era tan cómodo y seguro...
Por trabajo debo usar tren lunes y viernes desde hace varios meses. Uso un regional, pero sufre igualmente cancelaciones y retrasos frecuentes por averías. Se me cayó un mito, pensaba que aparte de su web, Renfe funcionaba bien. Un tren más lento y seguro, es más barato. No necesito llegar media hora antes.
2
K
33
#18
duende
#15
Yo tengo muy buen recuerdo de los talgos, la relación calidad/precio siempre me pareció buena (aunque hace tiempo que no viajo en tren).
0
K
12
#16
woody_alien
"Para que los trenes puedan circular a su Alta Velocidad de 350 km/h (y superior en los próximos años) no puede utilizarse la vía en balasto por los problemas del vuelo del balasto o schottenflug y el asiento de la traviesa. Debe utilizarse vía en placa, como el propio Ministerio ha reconocido"
Pues los japoneses deben ser gilipollas, todas sus lineas de alta velocidad son de balasto.
0
K
12
#17
Democrito
Nunca he entendido por qué la inauguración de la línea de alta velocidad implica perder los servicios que ya existían.
Habría que recuperar aquellos trenes nocturnos Vigo-Bilbao o Madrid-Lisboa. El tamaño de la península permite hacerlos en un tiempo razonable por la noche. El Coruña-Barcelona creo que tardaba unas 14 y eso ya me parece mucho.
0
K
8
#1
Barriales
Por que cojones no han hecho estos analisis antes de la desgracia de Adamuz?
Una vez visto, todo el mundo es listo.
0
K
7
#3
duende
#1
Está claro que no te lo has leido:
"En abril de 2007, el ingeniero Manuel Melis Maynar, catedrático de Geotécnia en la ETS Caminos de La Coruña y de Ferrocarriles en la ETS Caminos de Madrid, toda una autoridad en ingeniería de proyectos y en la dirección a pié de obra de las dos grandes ampliaciones del Metro madrileño y en el soterramiento de la M-30, escribió un largo artículo en la Revista de Obras Públicas en el que diseccionaba la línea Madrid-Barcelona. "Para que los trenes…
» ver todo el comentario
8
K
97
#9
Barriales
*
#3
tienes razon.
Pero nada bueno de este señor, dice: " dirección a pié de obra de las dos grandes ampliaciones del Metro madrileño y en el soterramiento de la M-30".
Una chapuza monumental en toda regla.
0
K
7
#2
slender_1
TODOS los trenes tienen ORIGEN/DESTINO: MORDOR
Que se lo paguen ellos.
5
K
7
#11
JuanCarVen
#2
Como iban a llegar los caciques a Madrid entonces, como Baltar.
0
K
11
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
