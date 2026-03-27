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Renault rechaza subir salarios más allá del IPC y crece el conflicto sindical
La negociación del convenio en Renault se bloquea tras la negativa de la empresa a subir salarios más allá del IPC. Sindicatos hablan de propuestas insuficientes.
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:
renault
,
salarios
,
ipc
,
conflicto sindical
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actualidad
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#1
Findeton
Quizás es porque la inflación real es mayor que el IPC. Lógico porque el IPC lo mide el estado, y lo define el estado, y no interesa políticamente que el IPC sea alto.
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#2
ostiayajoder
*
#1
menos en Argentina, q miden lo q suben de precio las cintas de VHS virgenes* y asi le sale todo bien bajito (solo sube, asi, un 30% anual)
* Literalmente. Tienen un IPC tan absurdo y desactualizado q el director del ente q lo calcula ha dimitido.
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#7
Findeton
*
#2
El director del ente lo había puesto el anterior gobierno kirchnerista. Y sobre el método de cálculo, ¿por qué no lo actualizaron los kirchneristas...? Aparte que la diferencia metodológica sólo sería de un par de puntos e igual se va a actualizar en el segundo semestre.
Y no sé a qué viene hablar de Argentina.
2
K
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#17
Juantxi
#2
Si un producto sube mucho le dan un peso relativo muy pequeño en el cálculo y los productos que tiende a bajar son más ponderados en el cálculo del IPC. De alguna forma alguien (un catedrático español) definió la estadística como el arte de mentir con los números.
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K
11
#3
mis_cojones_en_bata
*
#1
oye, que igual no te has enterado, pero nos gustaría saber tu opinión sobre esto
www.meneame.net/story/deuda-argentina-fmi-crece-36-ano-supera-us-57-00
3
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53
#4
Findeton
*
#3
La deuda total estatal ha bajado con Milei (por tener superávit financiero), eso se ha usado para refinanciar deuda existente que vencía (cosa que hace todo el mundo, incluyendo por supuesto España).
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K
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#8
mis_cojones_en_bata
*
#4
ahhhhh asique el hecho de que aumente la deuda con el FMI en realidad es que ha bajado.
Maravillosa jugada
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K
23
#9
Findeton
#8
Pues claro, se ha usado para refinanciar deuda con otros entes que vencía. Pero no toda, hay deuda que sí se ha pagado en su totalidad y no se ha refinanciado, por eso ha bajado la deuda total.
"La progresión ha sido clara,
de superar el 130% en 2023, a caer a la zona del 80% en 2024 y ahora habría cerrado 2025 en el 48% de deuda sobre PIB
, según los cálculos de Deloitte."
"La auditora Deloitte ha calculado que la deuda pública del país en diciembre de 2025
…
» ver todo el comentario
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#10
Findeton
#8
Lo curioso es que la deuda estatal haya pasado del 130% del PIB al 48% del PIB y la izquierda diga que ha aumentado. Realmente no se os dan bien los números.
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K
24
#12
mis_cojones_en_bata
*
#10
ummmm claro, debe ser eso.
efe.com/economia/2026-03-27/deuda-argentina-milei/
2
K
26
#14
Findeton
#12
Eso es deuda
externa
que no cuenta toda la deuda estatal.
1
K
24
#5
Pixmac
#1
Quizá sea porque en épocas de crisis los salarios se mantienen o incluso bajan y más tarde esa pérdida no se recupera aunque los fabricantes tengan grandes beneficios. Pedir subidas por encima del IPC es para recuperar lo que se perdió en años anteriores.
1
K
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#6
Findeton
#5
Por pedir puedes pedir trillones, el salario depende de la oferta/demanda de tu trabajo y el sector automóvil europeo no está precisamente en su mejor momento.
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K
9
#13
santofimia84_6279effa6e9
#6
el salario depende me más cosas aparte de la oferta y la demanda de tu trabajo.
El salario depende el convenio y la empresas se agarran a un clavo ardiendo para no subirlo.
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K
6
#11
EISev
*
Aparte de que el IPC sea representativo o no, si te suben el IPC en bruto, en neto al no deflactarse tramos acabas pagando un % superior y la subida real en neto acaba por debajo de la subida del IPC
Es decir que se pierde poder adquisitivo si solamente te suben el IPC
En salarios bajos no se nota tanto por el mínimo exento.
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#15
Format_C
#11
pero al menos cotizas más
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8
#16
perej
Curiosamente, las subidas del personal del tercer nivel y hacia arriba, nunca el de los curritos, siempre sube por encima de ipc.
Da igual en qué empresa trabajes.
La dirección nunca pierde poder adquisitivo
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K
12
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17
comentarios)
menéame
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* Literalmente. Tienen un IPC tan absurdo y desactualizado q el director del ente q lo calcula ha dimitido.
Y no sé a qué viene hablar de Argentina.
www.meneame.net/story/deuda-argentina-fmi-crece-36-ano-supera-us-57-00
Maravillosa jugada
"La progresión ha sido clara, de superar el 130% en 2023, a caer a la zona del 80% en 2024 y ahora habría cerrado 2025 en el 48% de deuda sobre PIB, según los cálculos de Deloitte."
"La auditora Deloitte ha calculado que la deuda pública del país en diciembre de 2025
… » ver todo el comentario
efe.com/economia/2026-03-27/deuda-argentina-milei/
El salario depende el convenio y la empresas se agarran a un clavo ardiendo para no subirlo.
Es decir que se pierde poder adquisitivo si solamente te suben el IPC
En salarios bajos no se nota tanto por el mínimo exento.
Da igual en qué empresa trabajes.
La dirección nunca pierde poder adquisitivo