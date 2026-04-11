Deuda de Argentina con el FMI crece 36% en un año y supera los US$57.000 millones

El país acumula un endeudamiento de 41.789 millones de DEG, equivalente a unos 57.250 millones de dólares, y mantiene su lugar como el principal deudor del organismo multilateral. El gobierno de Javier Milei incumplió las metas de reservas netas y enfrenta vencimientos por más de US$3.600 millones en lo que resta de 2026.