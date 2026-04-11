Deuda de Argentina con el FMI crece 36% en un año y supera los US$57.000 millones

El país acumula un endeudamiento de 41.789 millones de DEG, equivalente a unos 57.250 millones de dólares, y mantiene su lugar como el principal deudor del organismo multilateral. El gobierno de Javier Milei incumplió las metas de reservas netas y enfrenta vencimientos por más de US$3.600 millones en lo que resta de 2026.
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Sostenía que la deuda es “impuestos futuros” y que cargarla a las próximas generaciones es injusto. Incluso llegó a decir que, de haber sido gobierno, no habría recurrido al FMI.
En resumen, su postura previa era claramente contraria a endeudarse, especialmente con el Fondo.
Tendrá que ver primero quién le da dinero más barato para refinanciar deuda actual y luego ya hablaremos de intenciones y preferencias personales.
Probablemente el FMI ofrezca las mejores condiciones, es lo primero que tienes que preguntarte...
Bueno, lo primero que tienes que preguntarte son las intenciones de cada periódico para publicar las cosas y la formula que usan para hacerlo.
Supongo que eso era en modo teórico, y la realidad llegó justo después de las elecciones. Qué mala suerte.
Y sí, obviamente un gobierno tiene que refinanciar… pero entonces igual el discurso de “yo no haría esto jamás” era un poco… optimista.
Lo de los periódicos ya es bonus track para no hablar de lo incómodo: que una cosa es lo que se decía y otra lo que se hace.
Milei es el presidente Argentino que más pobres ha creado sin meterse en una guerra ni dar un golpe de estado