Renault se dispara en 2025: ya es la segunda marca en Europa y lidera el crecimiento en coches eléctricos

Con los datos de 2025 recopilados, llega el momento en el que las marcas de coches sacan pecho sobre sus resultados. Renault es una de las que más puede presumir, ya que ha cuajado un año muy bueno: ha crecido a nivel global y ha subido hasta el puesto número 2 en el mercado europeo. A nivel mundial, vendió 1.628.030 vehículos, sumando tanto los turismos como los vehículos comerciales ligeros (LCV), lo que supone un aumento del 3,2 % respecto a 2024.

3 comentarios
#1 Grahml
Veo muchos de estos por la calle.
Se ve que a la gente le gusta (a pesar del precio)  media
1 K 31
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 Me encanta, pero es carísimo.
2 K 43
#3 Sacapuntas
Gracias a los Dacia principalmente. Y sí, ha crecido en eléctricos por el pelotazo nostálgico del R5, pero vamos, que ese triunfalismo se me antoja impostura.
0 K 11

