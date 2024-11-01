El primer fabricante de automóviles chino planea el primer vehículo eléctrico de batería estado sólido con una autonomía de 1500 km en 2026 [ENG]

Una de las afirmaciones más llamativas en torno al Liefeng es su rendimiento en condiciones de frío extremo. Se espera que el vehículo ofrezca una autonomía de conducción de hasta 1.500 kilómetros. Chery no planea un lanzamiento inmediato a gran escala. En lugar de ello, introducirá vehículos con baterías de estado sólido por etapas. En 2026, se desplegará una flota limitada en los mercados de transporte compartido y alquiler de automóviles. Está previsto que la producción en masa comience en 2027.