edición general
9 meneos
38 clics
El primer fabricante de automóviles chino planea el primer vehículo eléctrico de batería estado sólido con una autonomía de 1500 km en 2026 [ENG]

El primer fabricante de automóviles chino planea el primer vehículo eléctrico de batería estado sólido con una autonomía de 1500 km en 2026 [ENG]

Una de las afirmaciones más llamativas en torno al Liefeng es su rendimiento en condiciones de frío extremo. Se espera que el vehículo ofrezca una autonomía de conducción de hasta 1.500 kilómetros. Chery no planea un lanzamiento inmediato a gran escala. En lugar de ello, introducirá vehículos con baterías de estado sólido por etapas. En 2026, se desplegará una flota limitada en los mercados de transporte compartido y alquiler de automóviles. Está previsto que la producción en masa comience en 2027.

| etiquetas: chery , batería , estado , sólido , autonomía , producción , liefeng
7 2 0 K 107 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 107 actualidad
Gry #2 Gry
¿De que le sirve al usuario medio si te deja tirado después de conducir tan solo 12 horas seguidas sin pausa y tienes que perder una o dos horas para poder conducir otras 12? :troll:
6 K 90
Veelicus #3 Veelicus
Hoy no salen los graciosillos de las baterias milagrosas de la semana no?
2 K 37
#5 Ingjen
#3 porque no estarán hechas de grafeno
0 K 7
#6 Tronchador. *
#3 No les queda recorrido. Ni a los de no es suficiente autonomía. Vendrán con el de a ver cuánto se degrada...
PD Todos esos avances de batería milagrosa de la semana se han ido implementando poco a poco.
0 K 7
#1 Astur_
al final tanto decir que todas eran fula, llegaron algunas nuevas no? ya alguna moto las monta y algún coche...
0 K 17
HartzBaltz #7 HartzBaltz
De aquí en adelante, los siguientes dos años van a venir novedades de estas y ya en fabricación, en tromba. Por lo que han estado investigando los últimos 15 años como mínimo.
0 K 10
#4 Tronchador.
¿1500km? No sé yo si será suficiente. :troll:
0 K 7

menéame