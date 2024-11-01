edición general
La primera batería de estado sólido real, lista para producción, ya no es una promesa de laboratorio

Densidad energética de hasta 400 Wh/kg. Cargas ultrarrápidas en minutos. Vida útil extrema con hasta 100.000 ciclos. Funcionamiento estable en frío y calor extremos.

