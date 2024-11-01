Reino Unido: mujer no fue preseleccionada para un puesto de agente inmobiliario en prácticas porque "su coche es demasiado viejo" [EN]

Su solicitud no pudo tramitarse porque su vehículo del 2014, no tenía menos de 10 años. La empresa exige a sus empleados sus propios coches para fines laborales, y su política es que los vehículos tengan, por lo general, menos de 10 años de antigüedad. "Preocupa que esta política pueda excluir de forma desproporcionada a los solicitantes más jóvenes y con menos recursos a la hora de presentarse a este puesto, sobre todo porque se trata de un puesto de nivel inicial y actualmente las vacantes son escasas".