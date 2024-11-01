edición general
13 meneos
28 clics
Reino Unido: mujer no fue preseleccionada para un puesto de agente inmobiliario en prácticas porque "su coche es demasiado viejo" [EN]

Reino Unido: mujer no fue preseleccionada para un puesto de agente inmobiliario en prácticas porque "su coche es demasiado viejo" [EN]

Su solicitud no pudo tramitarse porque su vehículo del 2014, no tenía menos de 10 años. La empresa exige a sus empleados sus propios coches para fines laborales, y su política es que los vehículos tengan, por lo general, menos de 10 años de antigüedad. "Preocupa que esta política pueda excluir de forma desproporcionada a los solicitantes más jóvenes y con menos recursos a la hora de presentarse a este puesto, sobre todo porque se trata de un puesto de nivel inicial y actualmente las vacantes son escasas".

| etiquetas: reino unido , empleo , vehículo propio , antigüedad
10 3 1 K 176 REINO_UNIDO
9 comentarios
10 3 1 K 176 REINO_UNIDO
Supercinexin #1 Supercinexin
Os asombrará saber que en Reino Unido, si tu empresa tiene uniforme como por ejemplo los empleados de supermercado, la ley no obliga a la empresa a pagar la ropa de trabajo de los empleados y por lo tanto si tu empresa tiene uniforme y el dueño no quiere regalártelo, si quieres currar, ya sabes quién lo va a pagar, de su bolsillo.

Cosas veredes.
6 K 88
devilinside #6 devilinside
#1 Doy fe. Ya hace varios miles de años, me tuve que comprar la ropa de curro
0 K 12
angelitoMagno #3 angelitoMagno
No, si ahora va a resultar que el empresario es el que va a tener que poner los medios de producción. Así no se puede crear empleo.
5 K 59
#2 Cuchifrito
Debería ser ilegal exigir coche propio, que alquilen sus putos coches para su negocio no te jode.
2 K 29
#4 soberao *
#2 Ahora con la centralización de muchos servicios incluso en servicios públicos te exigen carné y coche, porque tienen la oficina en la ciudad más importante de la zona pero tienen que dar servicios al resto de pueblos y para eso está el trabajador y su coche, para desplazarse, y la empresa se ahorra de tener oficinas en cada pueblo. Luego cuando hayas presentado los gastos de gasolina se te compensará una parte...
0 K 18
Format_C #9 Format_C
#2 en europa creo que si
0 K 7
karakol #7 karakol
Ese Citroën C1 es el mismo que el Peugeot 107, pero también que el Toyota Aygo. Todos llevan el motor de tres cilindros 1.0 gasolina de Toyota.

Cuando los coches "nuevos" estén en el desguace, el motor de todos estos continuará funcionando. La carrocería y el interior ya es otra historia.
0 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Un coche caro para que los clientes piensen que los empleados de la agencia son uno cracks...
0 K 11
#8 NoMeVeas *
Que traigas tu las semillas, tu las plantes y cuides y tu recolecte sus frutos y se los lleves al amo para que te pague un 10% del valor generado y el se lleve el resto.

Estamos en una puta distopia de extracción del valor donde el trabajador gestiona absolutamente todo y el empresario solo por poner su marca sobre el trabajo ajeno, se lleva lo gordo, fascinante.
0 K 8

menéame