Reino Unido: mujer no fue preseleccionada para un puesto de agente inmobiliario en prácticas porque "su coche es demasiado viejo" [EN]

Su solicitud no pudo tramitarse porque su vehículo del 2014, no tenía menos de 10 años. La empresa exige a sus empleados sus propios coches para fines laborales, y su política es que los vehículos tengan, por lo general, menos de 10 años de antigüedad. "Preocupa que esta política pueda excluir de forma desproporcionada a los solicitantes más jóvenes y con menos recursos a la hora de presentarse a este puesto, sobre todo porque se trata de un puesto de nivel inicial y actualmente las vacantes son escasas".
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Cosas veredes.
Cuando los coches "nuevos" estén en el desguace, el motor de todos estos continuará funcionando. La carrocería y el interior ya es otra historia.
Estamos en una puta distopia de extracción del valor donde el trabajador gestiona absolutamente todo y el empresario solo por poner su marca sobre el trabajo ajeno, se lleva lo gordo, fascinante.