El Reino Unido "animará" a Apple y Google a instalar sistemas de bloqueo de desnudos en los teléfonos [eng]

Según se informa, el gobierno del Reino Unido "animará" a Apple y Google a evitar que los teléfonos muestren imágenes de desnudos, excepto cuando los usuarios verifiquen que son adultos. El Financial Times informó hoy sobre la próxima iniciativa para sistemas de bloqueo de desnudos. El informe decía que el Reino Unido no establecerá un requisito legal "por ahora". Pero pedir a las empresas que bloqueen las imágenes de desnudos podría ser el primer paso para hacerlo obligatorio si el gobierno no consigue lo que quiere.