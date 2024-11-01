edición general
5 meneos
9 clics
El Reino Unido "animará" a Apple y Google a instalar sistemas de bloqueo de desnudos en los teléfonos [eng]

El Reino Unido "animará" a Apple y Google a instalar sistemas de bloqueo de desnudos en los teléfonos [eng]

Según se informa, el gobierno del Reino Unido "animará" a Apple y Google a evitar que los teléfonos muestren imágenes de desnudos, excepto cuando los usuarios verifiquen que son adultos. El Financial Times informó hoy sobre la próxima iniciativa para sistemas de bloqueo de desnudos. El informe decía que el Reino Unido no establecerá un requisito legal "por ahora". Pero pedir a las empresas que bloqueen las imágenes de desnudos podría ser el primer paso para hacerlo obligatorio si el gobierno no consigue lo que quiere.

| etiquetas: privacidad , uk , desnudos , tecnofascismo
4 1 0 K 56 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
Gry #1 Gry
Y quien dice desnudos dice críticas a Israel. :-P
7 K 100
#7 VFR
#1 Lo mismo que Sánchez con el pajaporte, se empieza por censurar una cosa y le cogen el gusto a la censura
1 K -5
GeneWilder #3 GeneWilder
Pero descuartizamientos y otras salvajadas sí.
2 K 42
HeilHynkel #2 HeilHynkel
La revolución meapilas.
1 K 29
#8 lordban
Que prohíban que los menores tengan smartphones y ya está, todo lo demás es para control gubernamental de la población adulta y todo el mundo lo sabe.
1 K 27
camvalf #5 camvalf
Estoy de acuerdo, pero que sea selectivo. :troll:
0 K 11
#6 Sacapuntas
A tomar por culo la Venus de Milo o el David de Miguel Ángel en el móvil. :palm:
0 K 11
Don_Pixote #4 Don_Pixote
habra que volver al catalogo de venca
0 K 8
Falk #9 Falk
Se viene una ola de puritanismo...
0 K 7

menéame