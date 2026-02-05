·
La reforma laboral de Milei quiere recuperar los "tickets canasta": una porción del salario con vales alimentarios
El sistema fue eliminado en 2007 mediante la Ley 26.341, que integró estos vales alimentarios al sueldo remunerativo.
#2
Icelandpeople
*
Son cartillas de racionamiento liberales, y por tanto sanas.
3
K
42
#4
Zamarro
*
#1
#2
Bueno, en USA ya las usan desde hace muchos años, se llaman SNAP o food stamps,
www.usa.gov/es/solicitar-cupones-alimentos-snap
.
"A principios del año fiscal 2025 (de octubre de 2024 a mayo de 2025), un promedio de 42,4 millones de personas en Estados Unidos recibieron beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como cartillas o cupones de alimentos. "
Tienen a mas pobres en usa, que españa ciudadanos casi.
1
K
17
#1
yoma
De ahí a las cartillas de racionamiento hay un paso.
2
K
40
#5
chocoleches
Esto no lo hacían también en Estados Unidos con los cupones de comida? Tiempo de liberales, hambre a raudales.
2
K
27
#3
JackNorte
Pobre Argentina.
0
K
11
#6
reithor
El economista acercándose al trueque pasito a pasito.
#3
o Argentina pobre.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
