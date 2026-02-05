edición general
La reforma laboral de Milei quiere recuperar los "tickets canasta": una porción del salario con vales alimentarios

La reforma laboral de Milei quiere recuperar los "tickets canasta": una porción del salario con vales alimentarios

El sistema fue eliminado en 2007 mediante la Ley 26.341, que integró estos vales alimentarios al sueldo remunerativo.

6 comentarios
#2 Icelandpeople *
Son cartillas de racionamiento liberales, y por tanto sanas.
#4 Zamarro *
#1 #2 Bueno, en USA ya las usan desde hace muchos años, se llaman SNAP o food stamps, www.usa.gov/es/solicitar-cupones-alimentos-snap.
"A principios del año fiscal 2025 (de octubre de 2024 a mayo de 2025), un promedio de 42,4 millones de personas en Estados Unidos recibieron beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como cartillas o cupones de alimentos. "
Tienen a mas pobres en usa, que españa ciudadanos casi.
yoma #1 yoma
De ahí a las cartillas de racionamiento hay un paso. :troll:
#5 chocoleches
Esto no lo hacían también en Estados Unidos con los cupones de comida? Tiempo de liberales, hambre a raudales.
JackNorte #3 JackNorte
Pobre Argentina.
reithor #6 reithor
El economista acercándose al trueque pasito a pasito.
#3 o Argentina pobre.
