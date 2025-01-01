edición general
3 meneos
41 clics
Reescriben el código genético de la E. coli con 101.000 cambios en su ADN y logran un diseño radicalmente distinto a todo lo visto en la naturaleza

Reescriben el código genético de la E. coli con 101.000 cambios en su ADN y logran un diseño radicalmente distinto a todo lo visto en la naturaleza

Científicos reconstruyen desde cero el genoma de E. coli, reduciendo su código genético de 64 a 57 codones y abriendo una nueva era en biología sintética.

| etiquetas: código , genético , e. coli , adn
3 0 0 K 33 ciencia
7 comentarios
3 0 0 K 33 ciencia
Barney_77 #1 Barney_77
Jugando a ser dios....
2 K 26
frg #5 frg
#1 No, eso es cuando se propague la nueva bacteria.
0 K 13
JohnnyQuest #7 JohnnyQuest *
#1 Nos vamos a cagar!
0 K 12
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#1 ¿Cómo sabes a qué dedica su tiempo dios?
0 K 11
Duke00 #2 Duke00
"reduciendo su código genético de 64 a 57 codones"

Otro periodista que escribe sin conocimiento.
0 K 10
tintodeverano #3 tintodeverano
#2 El abstract:  media
0 K 8
#4 cocococo
Ahora tiene menos condones.
0 K 8

menéame