3
meneos
41
clics
Reescriben el código genético de la E. coli con 101.000 cambios en su ADN y logran un diseño radicalmente distinto a todo lo visto en la naturaleza
Científicos reconstruyen desde cero el genoma de E. coli, reduciendo su código genético de 64 a 57 codones y abriendo una nueva era en biología sintética.
|
etiquetas
:
código
,
genético
,
e. coli
,
adn
3
0
0
K
33
ciencia
7 comentarios
ciencia
relacionadas
#1
Barney_77
Jugando a ser dios....
2
K
26
#5
frg
#1
No, eso es cuando se propague la nueva bacteria.
0
K
13
#7
JohnnyQuest
*
#1
Nos vamos a cagar!
0
K
12
#6
Jointhouse_Blues
#1
¿Cómo sabes a qué dedica su tiempo dios?
0
K
11
#2
Duke00
"reduciendo su código genético de 64 a 57 codones"
Otro periodista que escribe sin conocimiento.
0
K
10
#3
tintodeverano
#2
El abstract:
0
K
8
#4
cocococo
Ahora tiene menos condones.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
