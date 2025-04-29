Red Eléctrica reducirá la carga de renovables ante nuevos episodios de sobretensión en el sistema eléctrico

La sobretensión sigue campando a sus anchas en la red eléctrica española cinco meses después del apagón y a pesar de estar en modo operativo seguro o reforzado. El pasado día 1 de octubre, REE como Operador del Sistema, envió un comunicado a todos los centros de control de España, a través del CECRE (Centro de Control de Energías Renovables), en el que anunciaba una serie de cambios importantes en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, "con el objetivo de reducir las variaciones bruscas de tensión".