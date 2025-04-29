Red Eléctrica reducirá la carga de renovables ante nuevos episodios de sobretensión en el sistema eléctrico

La sobretensión sigue campando a sus anchas en la red eléctrica española cinco meses después del apagón y a pesar de estar en modo operativo seguro o reforzado. El pasado día 1 de octubre, REE como Operador del Sistema, envió un comunicado a todos los centros de control de España, a través del CECRE (Centro de Control de Energías Renovables), en el que anunciaba una serie de cambios importantes en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, "con el objetivo de reducir las variaciones bruscas de tensión".
"No hubo un problema de exceso de renovables ni de falta de demanda, quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares mienten"
En la entradilla: El problema aquí no es que hubiera renovables sino que necesitamos generación que tenga control de voltaje
Y viendo los comentarios se ve que muchos no leyeron la noticia y se quedaron con el titular, que no es lo que dice el informe Entso-E sino un recorte de lo que dice el miembro de REE
El otro error es generalizar con la palabra renovables cuando sólo afecta a la eolica y fotovoltaica
Parece que la CNMC se va a poner las pilas, chistaco, y va a obligar a las nuevas plantas fotovoltaicas y eólicas a implementar sistemas de regulación. Habría que hacer lo mismo con las que ya están funcionando, en mi opinión es competencia desleal, se han ahorrado un dineral en sistemas de compensación de frecuencia y voltaje, pero bien que entran a subasta a precio cero, sabiendo que el precio final lo establecen las centrales de gas.
Ese sobrevoltaje simplemente se arregla pagando por minutos como si fuera energía que no se puede inyectar por no… » ver todo el comentario
Concretamente, la medida que va a llevar a cabo Red Eléctrica es limitar las rampas de subida o bajada de la producción de tecnologías renovables, conforme a lo establecido en el artículo 5.9 de la Orden TED/749/2020.
Aproximadamente hace un año, en noviembre de 2024, el límite de esa rampa de subida y bajada, (el tiempo que pasa de 0 a 100% de producción una instalación y viceversa) era de dos minutos, unos 120 segundos. De… » ver todo el comentario
Caída de ingresos
Fuentes del mercado han señalado a El Periódico de la Energía que esta medida, además de ser una salvajada que se lleve a cabo en una semana sin previo aviso a las miles de instalaciones que hay de renovables en España, supondrá un importante impacto económico a las ya de por sí… » ver todo el comentario
Hay que tener en cuenta que ya la situación económica, sobre todo de las instalaciones fotovoltaicas es maltrecha ante las continuas restricciones técnicas que padecen, los curtailments también económicos y la cantidad de horas con precios bajos o negativos que hacen inviables a muchas plantas. Si a ello ahora le sumas esto, la situación económico-financiera se agrava.
Fuentes del sector energético confirmaron a El Periódico de la Energía que unos días atrás, a finales de septiembre se han vuelto a ver episodios de sobretensión o cercanos a los límites de tensión que han llevado a Red Eléctrica a tomar esta decisión.
"No llegan a lo que vimos en los días del apagón, pero no está tan mal", fueron las palabras de un profesional del sector con acceso a estos datos.
El pasado viernes El Periódico de la Energía se puso en contacto con… » ver todo el comentario
Hay muchos que no están haciendo bien los deberes, y muy pocas multas.
Echarle la culpa a las centrales por intentar protegerse es infantil, si te pasas de optimista puede tener resultados catastróficos. Normal que quieran trabajar con márgenes amplios de seguridad.