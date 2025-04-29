edición general
Red Eléctrica reducirá la carga de renovables ante nuevos episodios de sobretensión en el sistema eléctrico

La sobretensión sigue campando a sus anchas en la red eléctrica española cinco meses después del apagón y a pesar de estar en modo operativo seguro o reforzado. El pasado día 1 de octubre, REE como Operador del Sistema, envió un comunicado a todos los centros de control de España, a través del CECRE (Centro de Control de Energías Renovables), en el que anunciaba una serie de cambios importantes en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, "con el objetivo de reducir las variaciones bruscas de tensión".

sorrillo #4 sorrillo *
Sánchez: "No hubo un problema de exceso de renovables ni de falta de demanda y no puede volver a pasar"
"No hubo un problema de exceso de renovables ni de falta de demanda, quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares mienten"
www.cope.es/actualidad/espana/noticias/sanchez-hubo-problema-exceso-re
9
jmangut #19 jmangut
#4 tu falta de comprensión lectora juega en contra de la ironía que intentas desplegar en el comentario… Vamos, que leas primero para no parecer idiota.
0
sorrillo #22 sorrillo
#19 Parece que la cita de las palabras textuales del Presidente del Gobierno de España te han escocido.
0
alcama #1 alcama
Al final , del apagón nadie sabe nada, nadie se hizo responsable , nadie ha dado explicaciones ...
Si hubiese ocurrido con un gobierno PP seguro que Evole estaba dando la matraca con esto
10
#6 chochis
#1 portada de hace dos días: menea.me/2fy4z
Pero que la realidad no te impida tirar de falacias para criticar a otros
4
#10 El_dinero_no_es_de_nadie *
#6 Se ve que solo has leído el titular y no la noticia ni el informe de ENTSO-E
En la entradilla: El problema aquí no es que hubiera renovables sino que necesitamos generación que tenga control de voltaje

Y viendo los comentarios se ve que muchos no leyeron la noticia y se quedaron con el titular, que no es lo que dice el informe Entso-E sino un recorte de lo que dice el miembro de REE
0
DORO.C #11 DORO.C *
#10 #6 O dicho de otro modo, había demasiada renovable en relación a la producción síncrona capaz de absorber fluctuaciones en el voltaje o frecuencia. Eso no es culpa de las renovables per se, es culpa de REE por establecer un mix inestable ese día.
3
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#11 Correcto de REE por poner un mix inestable y de la CNMC por no actualizar los procedimientos 7.4 y 9.1 para que las que no regulan dinámicamente la tensión lo hagan.

El otro error es generalizar con la palabra renovables cuando sólo afecta a la eolica y fotovoltaica
0
DORO.C #16 DORO.C *
#14 Ya, ya. La termosolar no tiene esos problemas al funcionar con turbinas, pero es que es agotador tener que estar apuntillando todo el rato.

Parece que la CNMC se va a poner las pilas, chistaco, y va a obligar a las nuevas plantas fotovoltaicas y eólicas a implementar sistemas de regulación. Habría que hacer lo mismo con las que ya están funcionando, en mi opinión es competencia desleal, se han ahorrado un dineral en sistemas de compensación de frecuencia y voltaje, pero bien que entran a subasta a precio cero, sabiendo que el precio final lo establecen las centrales de gas.
0
#18 parladoiro *
#11 #14 no, el problema de la escalada de sobrevoltaje no tiene que ver con el sincronismo, el desincronismo afectó más tarde a la caída de la red cuando empezaron a caer plantas, las fluctuaciones de voltaje antes de empezar a caer plantas fueron más lentas para que afectaran al sincronismo, lo que generaron fue en problema de evacuación que forzó las primeras desconexiones.

Ese sobrevoltaje simplemente se arregla pagando por minutos como si fuera energía que no se puede inyectar por no…   » ver todo el comentario
2
DraWatson #13 DraWatson *
#1 sí seguro. Si hubiese ocurrido con un gobierno PP, no tendríamos que sufrir la actitud: "Metro Valencia", "Yak 42", "Dana Valencia", "Alvia", "Madrid Arena", "Prestige", "11M"... dando la matraca todo el tiempo... por poner algunos ejemplos...
1
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Como es un tema técnico y se entra a comentar sin leer lo copio.

Concretamente, la medida que va a llevar a cabo Red Eléctrica es limitar las rampas de subida o bajada de la producción de tecnologías renovables, conforme a lo establecido en el artículo 5.9 de la Orden TED/749/2020.

Aproximadamente hace un año, en noviembre de 2024, el límite de esa rampa de subida y bajada, (el tiempo que pasa de 0 a 100% de producción una instalación y viceversa) era de dos minutos, unos 120 segundos. De…   » ver todo el comentario
2
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 ¿Qué sucede con ello? Se supone que el operador del sistema tendrá más margen de maniobra a la hora de gestionar la red, pero será a costa de las instalaciones de renovables. No del resto.

Caída de ingresos
Fuentes del mercado han señalado a El Periódico de la Energía que esta medida, además de ser una salvajada que se lleve a cabo en una semana sin previo aviso a las miles de instalaciones que hay de renovables en España, supondrá un importante impacto económico a las ya de por sí…   » ver todo el comentario
1
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 De esta manera, al no poder ofrecer tiempo de respuesta rápido, se quedan fuera de estos mercados y por tanto pierden la oportunidad de obtener mayores ingresos en el mercado eléctrico.

Hay que tener en cuenta que ya la situación económica, sobre todo de las instalaciones fotovoltaicas es maltrecha ante las continuas restricciones técnicas que padecen, los curtailments también económicos y la cantidad de horas con precios bajos o negativos que hacen inviables a muchas plantas. Si a ello ahora le sumas esto, la situación económico-financiera se agrava.
1
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 SOBRETENSIÓN
Fuentes del sector energético confirmaron a El Periódico de la Energía que unos días atrás, a finales de septiembre se han vuelto a ver episodios de sobretensión o cercanos a los límites de tensión que han llevado a Red Eléctrica a tomar esta decisión.

"No llegan a lo que vimos en los días del apagón, pero no está tan mal", fueron las palabras de un profesional del sector con acceso a estos datos.

El pasado viernes El Periódico de la Energía se puso en contacto con…   » ver todo el comentario
0
DORO.C #9 DORO.C
Si no hace falta darle tantas vueltas. Desde el primer día se sabe que estábamos operando con un mix inestable.
1
#12 PerritaPiloto
#9 Yo me ley el informe anoninomizado. Centrales que se protegen antes de llegar al límite acordado, puntos de evacuación que se desconectan antes de evacuar la potencia pactada...

Hay muchos que no están haciendo bien los deberes, y muy pocas multas.
1
DORO.C #15 DORO.C
#12 Pues eso, si operas con un mix que va tan ajustado pasan estas cosas. Cuando operas en los límites de un sistema lo más probable es que algo salga mal, no trabajamos con sistemas perfectos, mucho menos puedes controlar todas las variables de sistemas tan grandes.
Echarle la culpa a las centrales por intentar protegerse es infantil, si te pasas de optimista puede tener resultados catastróficos. Normal que quieran trabajar con márgenes amplios de seguridad.
0
#17 fremen11
#15 Ya y lo de tenerlas apagadas aún cobrando por dar respaldo??
1
DORO.C #21 DORO.C
#17 No son las centrales las que deciden quien opera cada día, eso es decisión de REE.
0
#20 PerritaPiloto
#15 Protegerse a un umbrar por debajo del pactado.
0
#8 Toponotomalasuerte
Repsol y gas natural haciendo lo que está en su mano para seguir chupando de los españoles.
0

