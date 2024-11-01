·
15
meneos
53
clics
Receta Roscón de Reyes
No hay ningún ingrediente exótico en esta receta, salvo eso sí de que conviene que la harina sea de buena calidad, y otro imprescindible es el Agua de Azahar.
15 comentarios
#2
themarquesito
En Galicia habitualmente no se usa agua de azahar sino anís, por cierto.
2
K
44
#5
Skiner
*
#2
Menudos borrachos para hacer un roscón no hace falta poner licor
(Mucho menos un roscón que le das a los niños
)
1
K
20
#9
skaworld
#2
#5
El roscón de reyes tradicional lleva anís, el agua de azahar era bastante escasa y cara en segun que latitudes pero el anís llegaba a todos lados y esto es una receta popular.
De todas maneras es absurdo debatir si anis o azahar, el roscon es roscon siempre y cuando lo comas mojando en tu tradicional vaso de crema de orujo navideño
3
K
47
#12
Skiner
#9
Lo dicho borracho
Venga taja...
1
K
20
#10
oghaio
#2
Eso es cierto si te refieres al roscón normal, que se come todo el año, pero el de Reyes sí que lleva agua de azahar, (al menos el de Habaziro, en Coruña).
0
K
20
#13
themarquesito
#10
Los de Habaziro son un tanto modernitos en general, yo compro el roscón en Don Pastel, que los hacen bien buenos y Ramón es un tipo estupendo
0
K
20
#4
WcPC
*
Hice 3 pequeños y, tengo los brazos destrozados
Sin amasadora y me quedé corto en levadura.
Eso si, solamente con ralladura de naranja y como no tenía fruta escarchada ni azucar del tipo que encuentras en España, le puse el huevo por encima, luego agua con azúcar y espolvoreé azúcar moreno por encima.
Estaba rico, pero la próxima con amasadora o no la hago...
3 puñeteras horas amasando (3 min amasando y 5 min descansando).
3
K
33
#6
wendigo
#4
Ya tienes el calentamiento, ahora ya al gimnasio
Saludos
1
K
19
#8
WcPC
#6
Lo que tengo es una bola en el brazo izquierdo
1
K
19
#11
Pastis
*
#4
yo hace años que hago roscónes para mi casa y familiares, y ya hace unos años decidí comprar una amasadora. En 50 minutos, en el mínimo de potencia, tienes las masa hecha. Lo único que hago a mano es el perfemento o biga, que son menos de 5 minutos.
1
K
18
#1
Antipalancas21
Cada día hacen roscones con rellenos mas exóticos, relleno de topping de pistacho, de torrezno, praliné de Peta Zetas, de violeta y de crema de tarta de queso.
0
K
20
#3
capitan.meneito
#1
relleno de zorza...
1
K
20
#7
Charles_Dexter_Ward
#0
Te meneo esta mierda como signo de buena voluntad. Todo es mejor que el arroz blanco a pelo.
Te deseo un buen 2026, cociniñas.
PD. Todas estas mierdas navideñas no significan nada para mi.
Pd2. Queda pendiente ese café
0
K
19
#15
johel
*
#7
Dos cafes, que uno se lo toma el roscon
0
K
10
#14
johel
*
Si sois como yo que la masa no os acaba de convencer como os queda durante el levado, preparad con parte del liquido un Tangzhong o Roux con leche, mano de santo:
De los ingredientes de la receta separais 20gramos de harina y 100 de leche (la proporcion de Roux varia segun la cantidad de la receta pero para un roscon esto deberia servir) . Calentais la leche sin hervir y disolveis la harina hasta que quede una crema, en un par de minutos deberiais tenerlo. Dejais enfriar y añadis al resto de la mezcla al amasar.
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
