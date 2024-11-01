Rebajan la pena a un hombre por agresión sexual a una menor y difundir un vídeo en Instagram

La resolución judicial cuenta con el voto particular del magistrado de la Sala de Apelación José Luis Ruiz Martínez, quien abogó por un pronunciamiento absolutorio al considerar que no solo las relaciones sexuales fueron plenamente consentidas sino que además también ambos mostraron su voluntad de filmar el encuentro sexual, sin que conste la identidad de quién difundió las imágenes en Instagram...